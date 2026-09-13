Polscy zaskakuj\u0105co optymistyczni na tle s\u0105siad\u00f3w. 68 proc. respondent\u00f3w uwa\u017ca, \u017ce Europa jest obecnie w gorszym stanie ni\u017c pi\u0119\u0107 lat temu \u2013 wynika z bada\u0144 Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Zdaniem 56 proc. ankietowanych przysz\u0142o\u015b\u0107 kontynentu jest zagro\u017cona mi\u0119dzy innymi w zwi\u0105zku z wyzwaniami dotycz\u0105cymi bezpiecze\u0144stwa.\n <p>W ramach badania zapytano obywateli sze\u015bciu kraj\u00f3w: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, W\u0142och, Holandii i Polski, co by powiedzieli przyjacielowi, kt\u00f3ry po pi\u0119ciu latach snu zapyta\u0142 si\u0119 ich o stan Europy. <\/p><p><br><\/p><p><strong>Zdecydowana wi\u0119kszo\u015b\u0107, bo 68 proc. uzna\u0142a, \u017ce jest w gorszym stanie i wskazywa\u0142o na odst\u0119pstwa od wcze\u015bniejszej europejskiej normalno\u015bci.<\/strong><\/p><p><br><\/p><h2>Jaka b\u0119dzie przysz\u0142o\u015b\u0107 Europy? Ponad po\u0142owa widzi j\u0105 w czarnych barwach<\/h2><p><br><\/p><p>Tylko \u015brednio 12 proc. dostrzeg\u0142o szans\u0119 na odnow\u0119 Europy w dobie kryzysu. <strong>Spo\u015br\u00f3d wszystkich respondent\u00f3w najwi\u0119kszy optymizm wyrazili Polacy (21 proc.), kt\u00f3rzy widzieli w obecnych czasach szans\u0119 na przebudzenie i odnow\u0119 Europy.<\/strong><\/p><p><br><\/p><p>Z kolei na stwierdzenie \u201eniekt\u00f3rzy twierdz\u0105, \u017ce przysz\u0142o\u015b\u0107 Europy jest zagro\u017cona\u201d 56 proc. ankietowanych zgodzi\u0142o si\u0119 z nim, a tylko 21 proc. wyrazi\u0142o sw\u00f3j sprzeciw.<\/p><p><br><\/p><p>Zarazem na pytanie, jak Europa powinna wygl\u0105da\u0107 za 20 lat, trzy czwarte respondent\u00f3w wyrazi\u0142o oczekiwanie jedno\u015bci politycznej, pokoju oraz dobrobytu. <strong>Tylko 13 proc. przewidywa\u0142o, \u017ce za dwie dekady mo\u017ce doj\u015b\u0107 do m.in. rozpadu <\/strong><a href="https:\/\/www.tvp.info\/tag?tag=unia+europejska" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Unii Europejskiej<\/strong><\/a><strong><span>.<\/span><\/strong><\/p><p><br><\/p><h2>Polacy w grupie \u201epozytywnych\u201d. \u201eNegatywni\u201d \u017ca\u0142uj\u0105 integracji <\/h2><p><br><\/p><p>Autor opublikowanego w \u015brod\u0119 raportu, analityk z Europejskiej Rada Spraw Zagranicznych (ECFR) Pawe\u0142 Zerka podzieli\u0142 respondent\u00f3w na cztery grupy.<\/p><p><br><\/p><p>Jedn\u0105 z nich nazwa\u0142 \u201epozytywni\u201d. To ludzie, kt\u00f3rzy czuj\u0105 si\u0119 Europejczykami i nawet je\u015bli martwi\u0105 si\u0119 o Europ\u0119, to maj\u0105 nadziej\u0119, \u017ce kontynent sprosta obecnym wyzwaniom. Tak\u0105 postaw\u0119 wyrazi\u0142o \u015brednio 19 proc. ankietowanych. <strong>Spo\u015br\u00f3d sze\u015bciu narodowo\u015bci najwi\u0119ksz\u0105 grup\u0119 entuzjast\u00f3w odnotowano w\u015br\u00f3d Polak\u00f3w, bo a\u017c 26 proc.<\/strong><\/p><p><br><\/p><p>Na przeciwleg\u0142ym biegunie znale\u017ali si\u0119 \u201enegatywni\u201d, czyli osoby najbardziej krytyczne wobec Europy, Unii Europejskiej, jej przyw\u00f3dc\u00f3w oraz kierunku prowadzonej polityki.<\/p><p><br><\/p><p><strong>CZYTAJ TAK\u017bE: <\/strong><a href="https:\/\/www.tvp.info\/95110151\/islandia-referendum-w-sprawie-wznowienia-negocjacji-z-unia-europejska-wyniki-glosowania-czy-islandia-dolaczy-do-ue" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Islandia odwraca si\u0119 od rozm\u00f3w z UE. Zdecydowa\u0142a \u201erybacka mafia\u201d<\/strong><\/a><\/p><p><br><\/p><p><strong>Ich zdaniem integracja europejska od pocz\u0105tku by\u0142a z\u0142\u0105 ide\u0105<\/strong>. Wed\u0142ug sonda\u017cu jest to najwi\u0119ksza grupa we wszystkich badanych krajach, obejmuj\u0105ca w badanych krajach \u015brednio 39 proc. badanych. Najwi\u0119cej, bo 45 proc. by\u0142o takich ludzi we Francji.<\/p><p><br><\/p><h2>Czego obawiaj\u0105 si\u0119 mieszka\u0144cy Europy?<\/h2><p><br><\/p><p>Analityk szczeg\u00f3ln\u0105 uwag\u0119 zwr\u00f3ci\u0142 na trzeci\u0105 grup\u0119, kt\u00f3r\u0105 okre\u015bli\u0142 jako \u201eniepewnych\u201d. <strong>Scharakteryzowa\u0142 ich jako osoby, kt\u00f3re czuj\u0105 si\u0119 Europejczykami, ale maj\u0105 znacznie mniejsze zaufanie do kierunku zmian, jakie zachodz\u0105 na kontynencie<\/strong>.<\/p><p><br><\/p><p>Zerka zauwa\u017cy\u0142, \u017ce tacy respondenci mog\u0105 przejawia\u0107 ambiwalentne odczucia: <strong>mie\u0107 wielkie nadzieje, ale niewielkie zaufanie albo mie\u0107 silne przywi\u0105zanie do Europy, ale jednocze\u015bnie wyra\u017ca\u0107 rozczarowanie wobec przyw\u00f3dc\u00f3w. <\/strong><\/p><p><strong><br><\/strong><\/p><p><strong>\ufeffTa grupa stanowi \u015brednio 31 proc. spo\u0142ecze\u0144stw w badanych krajach, ale tylko 23 proc. w Wielkiej Brytanii. W rekomendacjach autor raportu zaleci\u0142, aby polityczne si\u0142y proeuropejskie skupi\u0142y si\u0119 w\u0142a\u015bnie na tej grupie.<\/strong><\/p><p><br><\/p><h2>Konflikt zbrojny i zagro\u017cenie dla bezpiecze\u0144stwa najwi\u0119kszymi zagro\u017ceniami<\/h2><p><br><\/p><p>Najmniejsza liczba, bo ok. 12 proc. respondent\u00f3w nale\u017cy do ostatniej grupy \u201eoderwanych od rzeczywisto\u015bci\u201d. Nale\u017c\u0105 do nich ci, kt\u00f3rzy nie czuj\u0105 si\u0119 Europejczykami i dlatego przysz\u0142o\u015b\u0107 kontynentu nie jest dla nich wa\u017cna. Cz\u0119sto brakuje im opinii lub bywaj\u0105 one powierzchowne.<\/p><p><br><\/p><p>Spo\u015br\u00f3d wyzwa\u0144, jakie stoj\u0105 przed Europ\u0105, najwi\u0119cej respondent\u00f3w wskaza\u0142o na konflikt zbrojny oraz brak gwarancji bezpiecze\u0144stwa. Inne obawy, kt\u00f3re wyra\u017cali ankietowani, dotyczy\u0142y zbyt powolnego podejmowanie decyzji przez europejskich przyw\u00f3dc\u00f3w oraz braku wsp\u00f3lnego stanowiska wobec innych pa\u0144stw jak Rosja czy USA.<\/p><p><br><\/p><p>W badaniu wzi\u0119\u0142o udzia\u0142 5834 respondent\u00f3w z sze\u015bciu kraj\u00f3w: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, W\u0142oszech, Holandii i Polski. Wywiady by\u0142y przeprowadzane z u\u017cyciem sztucznej inteligencji w maju i czerwcu 2026 r.<\/p><p><br><\/p><p>Europejska Rada Spraw Zagranicznych to mi\u0119dzynarodowy think tank za\u0142o\u017cony w 2007 r., pierwszy w historii o og\u00f3lnoeuropejskim zasi\u0119gu. Posiada on biura w kilku europejskich stolicach, w tym od 2011 r. tak\u017ce w Warszawie.<\/p><p><br><\/p><p><strong>ZOBACZ TAK\u017bE: <\/strong><a href="https:\/\/www.tvp.info\/95019520\/armenia-coraz-blizej-unii-europejskiej-erywan-zaciesnia-relacje-z-zachodem-odsuwa-sie-od-prorosyjskiej-organizacji-odkb" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Kolejny kraj chce do\u0142\u0105czy\u0107 do UE. Moskwa ostrzega przed konsekwencjami<\/strong><\/a><\/p>