Jak zachowa\u0107 si\u0119 w sytuacji kryzysowej? Ruszy\u0142a akcja TVP Info \u201eBezpieczna Polska \u2013 zapytaj ekspert\u00f3w\u201d. Widzowie poznaj\u0105 konkretne sposoby dzia\u0142ania w przypadku wyst\u0105pienia zagro\u017cenia. Przy telefonach dy\u017curuj\u0105 przedstawiciele MSWiA, MON i RCB. \u2013 Pyta\u0144, jak czyta\u0107 \u201ePoradnik bezpiecze\u0144stwa\u201d, dostajemy bardzo du\u017co \u2013 przyznaje Piotr B\u0142aszczyk z Rz\u0105dowego Centrum Bezpiecze\u0144stwa, kt\u00f3ry dzi\u015b od godz. 9 odbiera telefony pod numerem 22 50 70 490. <p>W nocy z 9 na 10 wrze\u015bnia w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrain\u0119 polska przestrze\u0144 powietrzna zosta\u0142a wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Drony, kt\u00f3re stanowi\u0142y bezpo\u015brednie zagro\u017cenie, zosta\u0142y zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo.<\/p><p><br><\/p><h2><strong>Jak dobrze zapakowa\u0107 plecak?<\/strong><\/h2><p><br><\/p><p>Telewizja Polska reaguje na ostatnie wydarzenia. Codziennie <strong>w godzinach 9:00-12:00 w studiu TVP Info dy\u017curuj\u0105 eksperci<\/strong><span>, kt\u00f3rzy odbior\u0105 telefony i odpowiedz\u0105 na pytania widz\u00f3w. Przekazują, jak należy się zachować w przypadku zagrożenia. T\u0142umaczymy, jak zmie\u015bci\u0107 wszystkie rzeczy do plecaka, taki spos\u00f3b, \u017ceby on by\u0142 lekki dla obywatela podczas ewakuacji \u2013 m\u00f3wi\u0142 <strong>Piotr B\u0142aszczyk <\/strong><span>z Rz\u0105dowego Centrum Bezpiecze\u0144stwa.<\/span><\/p><p><br><\/p><p>\u2013 Powinni\u015bmy mie\u0107 swoje zdj\u0119cie. Zdj\u0119cie ca\u0142ej rodziny. <strong>Musimy mie\u0107 wod\u0119. Najlepiej zapas, by przetrwa\u0107 72 godziny.<\/strong><span> Powinny by\u0107 te\u017c lekarstwa oraz no\u015bnik elektroniczny, gdzie b\u0119dziemy mieli akty notarialne i inne dokumenty. Musimy mie\u0107 ciep\u0142\u0105 odzie\u017c i baterie. Przyda si\u0119 p\u0142yn do dezynfekcji. \u017bywno\u015b\u0107 d\u0142ugotrwa\u0142ej przydatno\u015bci \u2013 przekazywa\u0142a Teresa Tiszbierek z Pa\u0144stwowej Stra\u017cy Po\u017carnej.<\/span><\/p><p><br><\/p><p>Dopytywano te\u017c, co nale\u017cy bra\u0107 z warto\u015bciowych rzeczy. \u2013 Warto mie\u0107 przy sobie got\u00f3wk\u0119 w r\u00f3\u017cnych nomina\u0142ach. To nie musz\u0105 by\u0107 du\u017ce kwoty. Mo\u017cna wzi\u0105\u0107 obr\u0105czki, zdj\u0119cia. <strong>Najwa\u017cniejsze jest ludzkie zdrowie i \u017cycie. Maj\u0105tek to kwestia wt\u00f3rna<\/strong><span> \u2013 doda\u0142a.<\/span><\/p><p><br><\/p><div class="embedded-block" contenteditable="false"><center> <a href="https:\/\/s.tvp.pl\/repository\/attachment\/9\/9\/2\/9923aba7bcdc4772b40935183c616bf0.pdf" target="blank"><img src="https:\/\/s.tvp.pl\/repository\/attachment\/d\/b\/5\/db5632c658a549a093fbf5591862aad7.png" width="100%"><\/a><i><br>Bezpieczna Polska \u2013 Rz\u0105dowy Poradnik bezpiecze\u0144stwa w pigu\u0142ce (kliknij, by otworzy\u0107 i pobra\u0107)<\/i><\/center> <\/div><p><br><\/p><p>Widzowie pytali te\u017c o to, sk\u0105d czerpa\u0107 informacje z kryzysowych momentach. \u2013 Nale\u017cy czerpa\u0107 informacje z oficjalnych \u017ar\u00f3de\u0142: wojska, policji, stra\u017cy po\u017carnej. S\u0105 te\u017c alerty, kt\u00f3re utrzymujemy. Nale\u017cy zwraca\u0107 na nie uwag\u0119.<strong> Nie nale\u017cy szuka\u0107 sensacji w niesprawdzonych miejscach. Takie wie\u015bci bardzo cz\u0119sto wzbudzaj\u0105 w nas panik\u0119 <\/strong><span>\u2013 uzupe\u0142ni\u0142a Tiszbierek.<\/span><\/p><p><br><\/p><p>\u2013 S\u0105 te\u017c pytania o wskazanie najbezpieczniejszego miejsca w budynku. M\u00f3wimy, \u017ceby by\u0142o to najlepiej miejsce bez okien, dwie \u015bciany no\u015bne. Obywatel podejmuje decyzj\u0119, kt\u00f3re miejsce wed\u0142ug niego jest najbardziej bezpieczne \u2013 oznajmi\u0142.<\/p><p><br><\/p><h2><strong>Samoewakuacja i ewakuacja organizowana przez s\u0142u\u017cby<\/strong><\/h2><h2><strong><br><\/strong><\/h2><p>18 wrze\u015bnia to pierwszy dzie\u0144 <strong>akcji TVP Info \u201eBezpieczna Polska \u2013 zapytaj ekspert\u00f3w\u201d<\/strong><span>, organizowanej we wsp\u00f3\u0142pracy z MSWiA, MON i Rz\u0105dowym Centrum Bezpiecze\u0144stwa.<\/span><\/p><p><br><\/p><p>\u2013 Pojawiaj\u0105 si\u0119 pytania, kiedy poradniki b\u0119d\u0105 w skrzynkach pocztowych. Odpowiadamy: plan jest na pa\u017adziernik. Do ko\u0144ca tego roku chcieliby\u015bmy si\u0119 z tym wyrobi\u0107. Pytania s\u0105 te\u017c o to, jak rozr\u00f3\u017cni\u0107 samoewakuacj\u0119 od ewakuacji organizowanej przez s\u0142u\u017cby \u2013 doda\u0142 B\u0142aszczyk.<\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p>\u2013 Dzwoni bardzo du\u017co os\u00f3b. Ludzie my\u015bl\u0105 o bezpiecze\u0144stwie. Przygotowuj\u0105 si\u0119 do trudnych sytuacji.<strong> Niestety, my\u015bl\u0105 o tym, tylko na wypadek wojny. <\/strong><span>Przekonujemy do tego, \u017ce zagro\u017cenia s\u0105 w ka\u017cdym momencie \u2013 przekaza\u0142a <\/span><strong><span>Teresa Tiszbierek <\/span><\/strong><span>z Pa\u0144stwowej Stra\u017cy Po\u017carnej.<\/span><\/p><p><br><\/p><p>\u2013 Nie panikujmy. – Nie panikujmy. Poszukujmy informacji w sprawdzonych źródłach – dodała.

Zapraszamy również do zapoznania się z poradnikiem bezpieczeństwa dostępnym w Portalu TVP.Info.