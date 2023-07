„Alarm!”. Gdy chorobliwa zazdrość popycha do zbrodni [WIDEO]

Mężczyzna podchodzi do stolika, przy którym siedzi para, strzela do siedzącego przy stoliku mężczyzny, potem do siebie. Obok osłupiała narzeczona postrzelonego, była partnerka sprawcy. Obydwaj mężczyźni giną. Do takiej tragedii doszło ostatnio w Poznaniu. Reporterzy „Alarmu!” przypominają podobne historie z pierwszych stron gazet. Andrzej Zaucha, Miss Polski Agnieszka Kotlarska – oni nie zginęli przez miłość, lecz chorobliwą, niewytłumaczalną zazdrość. Zabójstwa z powodu chorej zazdrości, do których doszło przez rozpad związku, znalezienie nowego partnera lub odrzucenie – szokują, porażają i każą przypominać starą prawdę „Kochasz – nie krzywdź”.

