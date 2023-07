Powstanie nowa jednostka wojskowa. Minister Błaszczak zdradził szczegóły [WIDEO]

Jeszcze w tym roku w Augustowie powstanie batalion saperów - oświadczył szef MON Mariusz Błaszczak. Główne zadanie batalionu to wzmocnienie ściany wschodniej i zabezpieczenie tak zwanego Przesmyku Suwalskiego ze względu na uwarunkowania geograficzne, ukształtowanie terenu i strategiczne położenie szlaków komunikacyjnych.

– Jeszcze w tym roku w Augustowie powstanie batalion saperów. (...) Będzie on wchodził w skład 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej będącej częścią 16. Dywizji Zmechanizowanej – zapowiedział minister Błaszczak. Dodał, że żołnierzom będzie służył między innymi pojazd minowania narzutowego – polskiej konstrukcji.





Jak zaznaczył szef MON, „obecność Wojska Polskiego gwarantuje bezpieczeństwo”. – Rząd PiS robi wszystko, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo, w przeciwieństwie do tych, którzy rządzili Polską do 2015 roku, którzy likwidowali jednostki wojskowe, którzy oddawali wschód naszego kraju do Wisły na pastwę agresora, a doskonale wiemy, czym kończy się okupacja rosyjska – mówił Błaszczak. Jako przykład wskazał obławę augustowską.





Rosyjskie zbrodnie





Zwrócił uwagę, że dziś zbrodni wojennych popełnianych przez Rosję doświadczają Ukraińcy. – Obok żołnierzy polskich widzimy tu dziś żołnierzy sojuszniczych między innymi amerykańskich, brytyjskich rumuńskich i chorwackich, którzy ramię w ramię ćwiczą w północno-wschodniej części naszego kraju – w miejscu ważnym ze strategicznego punktu widzenia zapewnienia Polsce bezpieczeństwa oraz całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego – powiedział szef MON.





Przypomniał, że między 1921 a 1939 w Augustowie służył Pułk Ułanów Krechowieckich. – Zanim przyszli do Augustowa, wykazali się dzielnością broniąc Polski przed nawałą bolszewicką, przed atakiem komunistycznej Rosji, potem też dzielnie bronili Polski w 1939 roku, kiedy przeciwstawiali się nawale niemieckiej udowadniając swoją miłość do ojczyzny, swój patriotyzm, poświęcając swoje zdrowie i życie w imię wolnej Polski – powiedział szef MON.

– Liczę, że młodzi mieszkańcy Augustowa i okolic będą przystępowali do Wojska Polskiego, do tego batalionu saperów, który jeszcze w tym roku powstanie (...), że będą gotowi stanąć w obronie Rzeczypospolitej Polski – dodał minister.





Jednostka w Augustowie powstanie w ramach Pakietu Wzmocnienia Sił Zbrojnych RP na lata 2023-2025 przyjętego przez Radę Ministrów w 2022 roku, mówiącego o wzmocnieniu istniejących już związków taktycznych na wschodniej flance NATO.