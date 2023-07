„Chcemy, aby Polska była dostatnia i każdy mógł korzystać z dobrobytu” [WIDEO]

Jesteśmy w trakcie przygotowywania programu i chcemy wiedzieć, czego chcą Polacy. Wiem, że Polacy chcą szeroko rozumianego poczucia bezpieczeństwa – powiedział wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas pikniku rodzinnego w miejscowości Stawiski na Podlasiu. – Chcemy, aby dostatnia Polska była szansą dla każdego – podkreślił.

Zdaniem lidera PiS Polacy przede wszystkim chcą poczucia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. – Poczucia bezpieczeństwa naszego państwa, ale także poczucia bezpieczeństwa osobistego, materialnego, poczucia bezpieczeństwa pracy, poczucia bezpieczeństwa na ulicy, na zabawie. W każdym miejscu, w którym są. Chcą po prostu, by Polska była bezpieczna, ale chcą także by Polska była dostatnia i żeby w Polsce ta dostatniość była nie dla wybranych, ale dla wszystkich; żeby to była szansa dla każdego – powiedział wicepremier.





– Polska się bardzo zmienia, szczególnie ta lokalna. Jesteśmy na wschodnich ziemiach RP – tutaj dzięki ministrowi obrony Mariuszowi Błaszczakowi wzmacniamy nasze bezpieczeństwo. Za naszą granicą jest wojna, wspieramy Ukrainę, chcemy i musimy pomagać Ukraińcom, ale jednocześnie dbamy o nasz interes narodowy – zaznaczył Kaczyński.





Podkreślał, że rząd PiS bardzo wiele zmienia, na przykład w dziedzinie bezpieczeństwa zewnętrznego. Jak mówił, co chwila powstaje nowa jednostka wojskowa. Dodał, że to zasługa szefa MON Mariusza Błaszczaka. – Polska jest coraz silniejsza, coraz bezpieczniejsza – mówił.





– Pamiętajcie, że są sojusze, ale sojusznicy pomagają tylko tym, którzy potrafią się sami bronić. Gdyby Ukraińcy nie potrafili się sami obronić, to dzisiaj to byłaby po prostu drugorzędna sprawa, jakiś tam spór dyplomatyczny; byłoby po Ukrainie – zaznaczył.

Kaczyński: Polityka obrony polskich interesów





Kontynuując ten wątek Kaczyński zapewnił, że „także wobec Ukrainy nasza partia prowadzi i będzie prowadzić politykę obrony polskich interesów, na przykład tam gdzie chodzi o rolników”. – I będzie po prostu zważała na to jak różne sprawy są załatwiane, jakie są wzajemne relacje, w jaki sposób nasi bracia ze wschodu zachowują się, kiedy są tutaj. To wszystko będzie brane pod uwagę – powiedział.





– My pomagamy, chcemy pomagać, musimy pomagać, to jest w naszym interesie, ale to nie jest na zasadzie, że jeden daje, a drugi tylko bierze. Tak być nie może. My nie przyjmujemy takiej polityki – bierzemy, ale nie kwitujemy. Dajemy, ale musi być pokwitowane – dodał.





Wskazał, że jego ugrupowanie prowadzi „prężną politykę społeczną”. – A co proponują nasi przeciwnicy? Nic! To oni doprowadzili do tego, że Polska zachodnia jest bardzo zaśmiecona. Nam zależy na tym, aby Polska się rozwijała, ale to mogą zrobić tylko sprawdzeni politycy – podkreślił.





Wicepremier odniósł się także do polityki lidera PO. – Donald Tusk jest prawdziwym wrogiem polskiego narodu! Niech pójdzie sobie ze swoją polityką do Niemiec! A z drugiej strony mamy Konfederację, która proponuje bon zdrowotny także dla ludzi chorych onkologicznie – to jest zgubny program. Nie wierzcie we wspólne rządy PiS i Konfederacji! – zaapelował.

