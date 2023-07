Legwan błąkał się po wsi. Wpadł w ręce policjantów z drogówki

Wielki jaszczur od kilku dni był widywany przez mieszkańców Brzezinki w woj. małopolskim. W końcu udało się go złapać. Zauważono go, gdy wylegiwał się na dachu altanki. W jego sprawie skutecznie interweniowali policjanci z oświęcimskiej drogówki.

W piątek po południu policjanci otrzymali informację od jednej z kobiet Brzezinki, że jej syn podczas zabawy w ogrodzie zauważył wygrzewającą się na dachu altanki dużą, dziwną jaszczurkę.





Najbliżej byli policjanci z drogówki. Jeden nich wspiął się po drabinie na dach altanki i narzucił na gada firankę użyczoną przez właścicieli posesji.





Legwan szarpał się, ale udało się go bez szwanku ściągnąć z dachu. Trafił do radiowozu, gdzie oczekiwał na przyjazd lekarza weterynarii. Został przewieziony do lecznicy weterynaryjnej w Oświęcimiu, skąd wieczorem odebrał go właściciel. Okazał się nim mieszkaniec gminy Oświęcim.





Mężczyzna przekazał, że pupila poszukiwał od ubiegłej soboty. Legwany był widywany od tego czasu w wielu miejscach wsi, ale zawsze wymykał się „obławie”.