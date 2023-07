Łukaszenka: Wagnerowcy chcą na wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa

– Wagnerowcy zaczęli na nas naciskać: puśćcie nas na zachód, chcemy na wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa – skarżył się Władimirowi Putinowi goszczący w St. Petersburgu Aleksander Łukaszenka. Białoruski dyktator sugerował, że nie będzie w stanie powstrzymać najemników i tłumaczył, że dla Wagnorowców „Rzeszów równa się nieszczęście”, bo tamtędy szły dostawy sprzętu wojskowego dla Ukrainy

– Wagnerowcy zaczęli na nas naciskać: puśćcie nas na zachód. Po co wam na zachód? No, pojedziemy na wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa. Rzeszowa nie znoszą. Walczyli pod Artiomowskiem (Bachmutem), więc wiedzą, skąd szedł sprzęt wojskowy (dla Ukraińców). Dlatego tak w nich to siedzi w środku, że Rzeszów równa się nieszczęście.





Łukaszenka zapewniał Putina, że „trzyma ich w środkowej Białorusi”, tak jak obaj dyktatorzy wcześniej uzgodnili, i że nie chciałby dyslokować najemników w pobliże polskiej granicy.





– Bo nastroje mają słabe. A trzeba im oddać, że wiedzą co dzieje się wokół Państwa Związkowego. Będziemy temu przeciwdziałać w każdy sposób, ale proszę, żeby pan też się temu przyjrzał – mówił.









