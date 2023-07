„Był atak na Straż Graniczną, na Wojsko Polskie, teraz mamy atak na polską Policję”

– Mieliśmy do czynienia z atakiem na Straż Graniczną, na Wojsko Polskie, teraz jest atak na polską Policję – ocenił europoseł Zbigniew Kuźmiuk odnosząc się w programie „Woronicza 17” na antenie TVP Info do kampanii dezinformacyjnej na temat akcji policji wezwanej, by pomóc potencjalnej samobójczyni. Minister Adam Andruszkiewicz wskazał, że właśnie dzięki polskim służbom nasz kraj jest stawiany za wzór bezpieczeństwa.

– Chcę bardzo serdecznie podziękować polskim służbom, także polskiej policji, za to, że dzięki nim żyjemy w kraju, który jest na świecie podawany jako wzór bezpieczeństwa. Nie miejmy żadnych kompleksów, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Polska jest pokazywana jako wzór m.in. na Zachodzie, gdzie ludzie zazdroszczą nam, że możemy żyć w tak bezpiecznym i porządnym kraju – mówił wiceszef resortu cyfryzacji.





Polityk wskazał, że sytuacja, w jakiej znalazła się p. Joanna z Krakowa, która powiedziała swojej lekarce o zamiarze popełnienia samobójstwa, „została bezczelnie wykorzystana w sposób polityczny przez pana Tuska i TVN, który poniekąd organizuje kampanię wyborczą dla opozycji”.





– Wydaje się, że państwo przyjmujecie, to co p Joanna opowiada w mediach, za prawdę objawioną. Ja mam większe zaufanie do lekarzy, choćby do psychiatry, która nadzorowała opiekę nad nią, czy do polskich służb, które mówią, jak sytuacja naprawdę wyglądała – dodał zwracając się do opozycji. Ja wskazał zarówno stan zdrowia pani Joanny jak i jej zaangażowanie ideologiczne „mocno podważają wiarygodność tego, co mówi”.





Eurodeputowany PiS Zbigniew Kuźmiuk przypomniał, że pani Joanna była w tak złym stanie, że ratownicy pogotowia obawiali się, że może targnąć się na swoje życie.





– W tej sytuacji mówienie o tym, że ktoś próbował sobie zrobić karierę na nieszczęściu ludzkim to jest po raz kolejny uderzanie w służby mundurowe. Mieliśmy do czynienia z atakiem na Straż Graniczną, na Wojsko Polskie, teraz to jest atak na polską Policję – ocenił.