Ewakuacja, której nie było. Wojewoda Dajczak: „GW” nie interesuje prawda [WIDEO]

W miejscowości Przylep pod Zieloną Górą w sobotę wybuchł pożar hali, w której składowane były odpady chemiczne. „GW” i TVN24 informowały o przygotowaniach do ewakuacji mieszkańców, cytując wypowiedzi prezydenta miasta i marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak (PO). Strażacy – a to do nich należała decyzja w sprawie ewakuacji – zapewniają, że nie było takiej potrzeby. – Nie było decyzji o ewakuacji, „Gazety Wyborczej” nie interesuje prawda – powiedział w niedzielę wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

– Zapadła już decyzja o ewakuacji 2,5 tys. mieszkańców miejscowości Przylep – mówiła na antenie TVN24 marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak (PO). – Mamy postawione w stan gotowości szpitale, wzmocnione jest tez pogotowie, dwa zespoły pogotowia ratunkowego są do dyspozycji – relacjonowała marszałek, dodając, że „wygląda to wszystko bardzo dramatycznie, bardzo duże zagrożenie”.





„GW” informowała, że „decyzję o ewakuacji 2,5 tysiąca osób podjął sztab kryzysowy prezydenta Zielonej Góry”, a „ludzie wojewody decyzję o ewakuacji odwołali”. To była dezinformacja gdyż żadnej decyzji o ewakuacji nie podjęto.





W niedzielę na konferencji prasowej wojewoda lubuski Władysław Dajczak zdementował te doniesienia. – Nie było decyzji o ewakuacji, „Gazety Wyborczej” nie interesuje prawda, ma swoją prawdę i będzie to robiła – powiedział. Wcześniej informował, że według badań ilość znajdujących się w dymie węglowodorów aromatycznych i ropopochodnych nie zagrażała życiu i zdrowiu ludzi.





– Jeżeli (akcją gaśniczą) dowodzi Państwowa Straż Pożarna, decyzję o ewakuacji podejmuje kierujący działaniami ratowniczymi – wyjaśnił obecny na konferencji nadbryg. Patryk Maruszak, Lubuski Komendant Wojewódzki PSP





„Nieprawdziwa informacja”





Na pytania dziennikarzy, jak doszło do chaosu informacyjnego w tej sprawie, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba wyjaśnił, że zamieszanie powstało w wyniku „nieprawdziwej informacji” przekazanej przez marszałek Polak stancji TVN24. – Trzymajmy się faktów w tej chwili nie jest moment żeby się bawić w zabawy Platformy Obywatelskiej – dodał Ozdoba.





Wcześniej polityk zapewniał, że służby monitorują sytuację w Zielonej Górze, a krytyka ze strony marszałek jest w znacznym stopniu motywowana politycznie.