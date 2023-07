Pożar w Zielonej Górze: Tusk hejtuje o „pisowskim smrodzie”, a zezwolenie wydał jego człowiek

Zgodę na składowanie odpadów w Przylepie – obecnie części Zielonej Góry – wydał w 2012 r. ówczesny starosta zielonogórski – poinformował wiceminister klimatu i środowiska, Jacek Ozdoba. Funkcję starosty pełnił wówczas Ireneusz Plechan z Platformy Obywatelskiej. Funkcjonariusze tej partii wykorzystują jednak pożar hali, by znów atakować rząd: Donald Tusk pisze o „pisowskim smrodzie”, a „Gazeta Wyborcza” cytuje marszałek Elżbietę Polak (też PO), która twierdzi, że „wojewoda PiS pudruje kłęby dymu”.

– Decyzja starosty z 2012 r. jest jawna, więc zachęcam „Gazetę Wyborczą”, albo możecie poprosić panią marszałek (sejmiku lubuskiego, Elżbietę) Polak, i wtedy zobaczycie państwo, jaka była paleta odpadów niebezpiecznych, na które zgodził się kolega pani marszałek. Decyzja samorządowa z 2012 r. jest czymś absolutnie skandalicznym i dobrze byłoby, gdybyście państwo pokazali obywatelom prawdę – mówił minister Ozdoba podczas konferencji prasowej, odpowiadając na zarzut dziennikarki wspomnianej redakcji, która zarzucała władzom miasta Zielona Góra zwłokę w usunięciu odpadów.





Ewakuacja, której nie było. Wojewoda Dajczak: „GW” nie interesuje prawda





„Gazeta Wyborcza” opublikowała listę substancji, o których obecności mówiła ekspertyza sprzed kilku lat. Dziennik zasugerował, że substancje te dalej się tam znajdują i są niebezpieczne w przypadku pożaru. Minister Ozdoba wskazał, że „informowanie o zawartości pewnych substancji bez potwierdzenia przez odpowiednie laboratoria czy instytucje jest dezinformacją”. Przypomniał także jakie dezinformacji dopuściła się przed rokiem marszałek Elżbieta Polak z PO ws. zanieczyszczenia Odry. 12 sierpnia marszałek województwa lubuskiego napisała na Twitterze, że „Axel Vogel minister rolnictwa i środowiska landu Brandenburgia w bezpośredniej rozmowie ze mną potwierdził, że stężenie rtęci w Odrze było tak wysokie, że nie można było określić skali”.





Teraz podczas akcji gaśniczej w Przylepie Elżbieta Polak również dopuściła się dezinformacji ws. rzekomej ewakuacji mieszkańców. Ponad to „Gazeta Wyborcza” zacytowała inną wypowiedź Elżbiety Polak, która stwierdziła, że „prezydent (Zielonej Góry) miał nakaz utylizacji i nic nie zrobił”. – Teraz z wojewodą PiS pudrują kłęby dymu – uważa działaczka PO. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki wygrał wybory na to stanowisko m.in. dzięki poparciu Platformy Obywatelskiej i osobiście marszałek Polak. Teraz Elżbieta Polak zarzuca na niego odpowiedzialność za przyczynienie się do pożaru.

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki nie pozostaje dłużny i wytyka marszałek Elżbiecie Polak z Platformy Obywatelskiej manipulacje.

Pożar w Zielonej Górze. Zaniedbania Platformy Obywatelskiej

Jeszcze agresywniej zaatakował rządzących lider partii, Donald Tusk, próbując zrzucić odpowiedzialność za gospodarkę śmieciową swoich samorządowców (starosta Ireneusz Plechan z PO) na Prawo i Sprawiedliwość.









Hejterski wpis sprostowali politycy Zjednoczonej Prawicy. Premier Mateusz Morawiecki nazwał zachowanie Tuska mianem „obrzydliwego”. „Kuglarz z PO - Partii Oszustów nawet pożar chce wykorzystać do swego czarnego PR” - napisał w mediach społecznościowych premier.









„Śmierdzą śmieci sprowadzane masowo za Pana rządów Panie @donaldtusk. Pozostawione mieszkańcom w wielu dziwnych miejscach niebezpieczne odpady” - napisała minister Anna Moskwa.









Kulisy sprawy naświetlił na antenie TVP Info redaktor naczelny regionalnej „Gazety Lubuskiej”, Janusz Życzkowski. Dziennikarz nie ma wątpliwości, że zgoda na składowisko została wydana za wiedzą starosty Plechana.

Janusz Życzkowski: starosta Plechan podrzucił miastu Zielona Góra kukułcze jajo

– Z informacji, do których docieramy wynika, że ta decyzja została przyjęta z dużym zdumieniem. Okoliczności jej wydania były do tego stopnia niejasne, że prokuratura zajęła się tą sprawą i być może – to musimy jeszcze potwierdzić – zostały postawione zarzuty dotyczące trybu wydania pozwolenia – informował Życzkowski





Decyzja, o której mówił dziennikarz, to blisko 40-stronnicowy dokument, którego znaczną część stanowi obszerna lista rodzajów odpadów, na których składowanie wydano zgodę. – Zdumiewające, że firma zgłaszająca się do starostwa, nieznana szerzej, być może bez zabezpieczenia finansowego umożliwiającego utylizację odpadów w przypadku zaprzestania działalności, otrzymuje zgodę na składowanie tak szerokiego zakresu odpadów – wskazał naczelny „Gazety Lubuskiej”.

O problemie ze śmieciami zrobiło się głośno w 2015 r. – Wtedy, po połączeniu dotychczasowej gminy wiejskiej z miastem Zielona Góra, okazało się, że samorząd kierowany przez polityków PO podrzucił takie kukułcze jajo – tłumaczył.





Firma, która otrzymała zezwolenie na składowanie odpadów, przestała istnieć. W tej sytuacji obowiązek pozbycia się ich spadł na zielonogórski samorząd. Zaczęły się poszukiwania środków finansowych na przeprowadzenie tej operacji. – Był z tym duży problem. W tym roku, dzięki wsparciu budżetu państwa, miały już być środki , ale zabrakło czasu – relacjonował Janusz Życzkowski.