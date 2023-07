Fala zachorowań w Barcelonie. Co z Lewandowskim?

Towarzyski mecz Barcelony z Juventusem Turyn zaplanowany w ramach amerykańskiego tournee został odwołany. Kilku graczy z katalońskiej drużyny, których nazwisk nie podano, uskarżali się na wirusowe zapalenie żołądka i jelit. Wiadomo, że na tę chwilę kłopotów ze zdrowiem nie ma napastnik Blaugrany, Robert Lewandowski.

Władze klubu zapewniają, że kolejne szlagierowe mecze, w tym El Clasico, odbędą się zgodnie z planem.





Barca udostępniła wiadomość na swoich portalach społecznościowych, aby przekaz komunikacyjny był spójny - bez domysłów i podtekstów. Sztab medyczny klubu robi wszystko, aby zaplanowane na środę na stadionie SoFi w Los Angeles spotkanie z Arsenalem Londyn rozstało rozegrane bez przeszkód.





„FC Barcelona chce zachęcić swoich fanów do przybycia i cieszenia się meczem, który zagramy w najbliższą środę przeciwko Arsenalowi na stadionie SoFi w Los Angeles. Obie drużyny są w bliskim kontakcie i dzielimy najwyższą pewność, że nasze spotkanie odbędzie się zgodnie z planem” – napisał klub na swoim oficjalnym koncie na Twitterze.





Joan Laporta, prezydent Barcelony, żałował w sobotę odwołania meczu towarzyskiego z Juventusem i zapewnił, że był to „bardzo ciężki cios”. „Naprawdę chcieliśmy zobaczyć mistrzowską drużynę z nowymi nabytkami w tym sezonie. I tak, to bardzo ciężki cios, szczególnie dla poszkodowanych graczy, którym życzę szybkiego powrotu do zdrowia” - powiedział Laporta w filmie opublikowanym przez klub.





Na razie nazwiska i liczba zawodników, których to dotyczy, nie zostały oficjalnie ujawnione. W czwartek, pierwszego dnia treningów w Los Angeles zauważono, że Jules Kounde pracował w innym rytmie niż reszta zespołu ze względu na problemy zdrowotne.





"Życie i piłka nożna czasami zaskakują nas takimi sytuacjami, które spowalniają lub zmieniają nasze plany” – dodał prezes hiszpańskiego klubu.



Mecz z Juventusem był pierwszym w ramach Soccer Champions Tour w 2023 roku, w którym najlepsze europejskie drużyny piłkarskie prezentują się w Stanów Zjednoczonych. Miał odbyć się na Levi's Stadium, miejscu, w którym swoje mecze rozgrywają zawodnicy ligi futbolu amerykańskiego NFL San Francisco 49ers.





„Życzymy zawodnikom Barcelony szybkiego powrotu do zdrowia” – napisał Juventus na Twitterze.





Po spotkaniu z Arsenalem, w kalendarzu Blaugrany znajduje się El Clasico w Dallas z Realem Madryt, wyznaczone na sobotę 29 lipca. Tournee ma zakończyć spotkanie w Las Vegas, zaplanowane na środę 2 sierpnia, z AC Milan.