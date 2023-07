Ewakuacja polskich turystów z zagrożonej pożarami części Rodos. MSZ podaje kontakt

Trwa ewakuacja polskich turystów z zagrożonej pożarami części Rodos, a z większością mamy kontakt przez biura podróży – powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Podkreślił, że duża część przebywa już w bezpiecznym miejscu, a MSZ cały czas monitoruje sytuację. Ewakuacją objętych jest 1,2 tys. Polaków.

– Trwają ewakuacje. Większość obywateli, którzy są tam w strefie zagrożenia pożarami – bo nie jest to cała wyspa, tylko jej część – poprzez biura podróży już się ewakuowała. Na wyspie jest nasza konsul honorowa, która do swojego hotelu przyjęła część tych osób. To się odbywało przez całą noc – powiedział Jabłoński.





Jak zaznaczył, na miejscu panuje duży chaos – „także z uwagi także na to, że służby miejscowe też nie przekazywały początkowo informacji turystom”.





– Natomiast cały czas jesteśmy z nimi w kontakcie. Konsulat podał rano na swoim Twitterze na tyle szczegółowe informacje – na tyle, na ile się dało. Jest tam podany kontakt telefoniczny. Jeśli ktoś ma potrzebę uzyskania informacji, to kontakt jest podany na bieżąco i należy na ten numer dzwonić. Niestety nie możemy zapewnić, że uda się im udzielić pomocy od razu, natomiast staramy się, by one jak najszybciej dotarły w bezpieczne miejsce i były należycie chronione – powiedział.

Turyści z pięciu biur podróży





Na Rodos przebywają Polacy z pięciu biur podróży; turyści z biur Grecos, Itaka i Rainbow zostali ewakuowani lub są w trakcie ewakuacji. Rainbow ewakuowało około 200 klientów, ale nie ma kontaktu z ośmioma osobami – poinformowała w niedzielę ambasada RP w Atenach.

W położonej na wyspie miejscowości Lindos przebywa grupa około 10 osób, które zostały ewakuowane przez biuro podróży Coral i pozostawione bez noclegu.





Placówka ma kłopoty ze skontaktowaniem się z biurem TUI i ustaleniem, w jakiej sytuacji są jego polscy klienci na Rodos. Wiadomo, że w 22 hotelach przebywa 250 osób.





Biuro TUI przekazało wcześniej, że część polskich turystów otrzymała informację o koniecznej ewakuacji, ale nie zapewniono im transportu. Ponadto część dróg jest zablokowana.





„Na miejscu występuje duży chaos komunikacyjny oraz problemy z połączeniami telefonicznymi i internetem” – głosi komunikat ambasady, która podkreśla jednak, że „placówka w Atenach monitoruje sytuację”.





Ambasada poinformowała też, że Polacy przebywający na Rodos mogą dzwonić pod numer +30 693 655 4629 w celu uzyskania pomocy konsularnej.