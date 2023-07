Głowice jądrowe w obwodzie królewieckim? „Rosjanie mogli łatwo przerzucić broń”

W obwodzie królewieckim mogą znajdować się rosyjskie głowice jądrowe — powiedział redaktor naczelny miesięcznika „Wojsko i Technika” Andrzej Kiński. Dodał, że wiedzę na ten temat mają tylko wywiady państw dysponujących ciągłym monitoringiem satelitarnym.

– Osobie, która nie ma dostępu do materiałów wywiadowczych, trudno powiedzieć, jak obecnie wyglądają zasoby militarne obwodu królewieckiego. Znając mniej więcej stan wyjściowy możemy stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy Rosjanie wyprowadzili część swoich sił. Dotyczy to zarówno ludzi, jak i sprzętu wojskowego, który posłużył wzmocnieniu jednostek walczących na Ukrainie – powiedział Kiński w rozmowie z PAP.





Jak zaznaczył, eksklawa królewiecka nie ma bezpośredniego połączenia z terytorium Federacji Rosyjskiej. – Zaopatrywanie jest możliwe drogą kolejową, ale to wymaga zgody państw bałtyckich, drogą morską lub powietrzną – wyjaśnił ekspert.





Dodał, że sytuacja obwodu królewieckiego pogorszyła się wraz ze wstąpieniem Finlandii do NATO. – Finlandia może zamknąć wyjście z Zatoki Fińskiej, więc o zaopatrywaniu drogą morską nie ma mowy. Pozostaje wyłącznie droga powietrzna, ale w przypadku konfliktu, przestrzeń powietrzną także będą blokowały państwa NATO – tłumaczył.





W ocenie Kińskiego neutralizacja sił stacjonujących w obwodzie królewieckim byłaby stosunkowo prosta. Jak podkreślił, jedynym scenariuszem stwarzającym faktyczne zagrożenie byłoby zajęcie przez Rosjan przesmyku suwalskiego. Przesmyk ten to obszar wokół Suwałk, Augustowa i Sejn, łączący Polskę z Litwą z pozostałymi krajami bałtyckimi, zarazem oddzielający należący do Rosji Obwód Kaliningradzki od Białorusi.

– Mówię o sytuacji, w której siły znajdujące się w obwodzie królewieckim i te stacjonujące na Białorusi połączyłyby się poprzez przesmyk suwalski. Natomiast utrzymanie przesmyku przez Rosjan nie byłoby wcale proste. W wypadku eskalacji, siły NATO miałyby możliwość wykonania prewencyjnych uderzeń na terytorium obwodu, po to, by wyeliminować z walki kluczowe elementy obronne i nie tylko – tłumaczył Kiński.



Szantaż nuklearny





Pytany, czy w obwodzie królewieckim może znajdować się rosyjska broń jądrowa, ekspert odpowiedział twierdząco. – Jest taka możliwość, ponieważ Rosjanie regularnie stosują szantaż nuklearny. Jednak, czy znajduje się tam broń jądrowa, to wiedzą tylko wywiady państw, które dysponują ciągłym monitoringiem satelitarnym w tym rejonie – powiedział.





Na początku lipca Rosjanie rozstawili w obwodzie królewieckim nowe systemy obrony wybrzeża. – Obydwa reprezentują współczesną generację tych systemów. Zastąpiły starsze systemy, takie jak Rubież i Redut – wyjaśnił Kiński. Ekspert ocenił, że system 3K60 Bał „nie jest żadną rewelacją”. Tłumaczył, że jest on generacyjnym odpowiednikiem amerykańskich pocisków Harpoon, które dziś są wycofywane z użycia. Wyjaśnił, że znacznie groźniejszy jest system K-300P Bastion-P. – Jego pociski 3M55 Oniks to pociski o wysokiej prędkości naddźwiękowej sięgającej Mach=3, więc czas reakcji dla obrony przeciwlotniczej przeciwnika jest ograniczony – mówił. Zaznaczył, że obydwa systemy są wyspecjalizowanymi systemami przeciw okrętowymi.

Wyjaśnił, że przeprowadzony przez Rosjan remont magazynów, w których może być przechowywana broń jądrowa, wynikał najprawdopodobniej z przezbrojenia 152. Brygady Rakietowej z systemu Toczka-U na systemy Iskander-M. – Trzeba jednak pamiętać, że do niedawna Rosjanie mogli stosunkowo łatwo przerzucić broń jądrową zarówno drogą morską, jak i lotniczą. Przewiezienie kilku lub kilkunastu głowic jądrowych nie było żadnym problemem – zaznaczył.





Jak dodał, Rosjanie próbowali użyć systemu Bastion do rażenia celów lądowych na Ukrainie, ale wynikało to z desperacji i braku innych środków. – Są to systemy groźne dla okrętów państw NATO, ale z całą pewnością nie są gamechangerami. Chociażby ze względu na to, że stacjonują na tak niewielkim obszarze, łatwo jest je wykryć i zniszczyć np. elementy dowodzenia i obserwacji technicznej. Jeśli taki system będzie ślepy, może odpalić pociski na odległość najwyżej kilkunastu-kilkudziesięciu kilometrów – wyjaśnił.