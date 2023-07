Benjamin Netanjahu przeszedł w nocy operację wszczepienia rozrusznika serca

Premier Izraela Benjamin Netanjahu został poddany w nocy z soboty na niedzielę zabiegowi wszczepienia rozrusznika serca. Tydzień temu trafił on do szpitala z objawami odwodnienia. Opuścił klinikę następnego dnia twierdząc, że czuje się bardzo dobrze. Jego lekarze poinformowali wówczas, że Netanjahu otrzymał urządzenie do monitorowania pracy serca.

– Tydzień temu wszczepiono mi urządzenie monitorujące. To urządzenie wydało dziś wieczorem sygnał dźwiękowy i zakomunikowało, że muszę otrzymać rozrusznik serca i że muszę to zrobić już dziś wieczorem – powiedział Benjamin Netanjahu w nagraniu wideo przed operacją. – Czuję się świetnie, ale muszę słuchać moich lekarzy – dodał szef izraelskiego rządu.





Premier przekazał, że zostanie wypisany ze szpitala jeszcze tego samego dnia i weźmie udział w głosowaniu nad kluczowym elementem reformy sądownictwa. Jego biuro poinformowało, że zabiegu dokonano w Centrum Medycznym Sheba. Netanjahu został tam hospitalizowany w sobotę 15 lipca z powodu odwodnienia, które miało miejsce po jego pobycie nad Jeziorem Galilejskim.





W trakcie wszczepienia rozrusznika serca, obowiązki premiera pełnił minister sprawiedliwości Jariw Lewin.

