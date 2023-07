Papugi kakadu okradają turystów w Australii. Hotelarze są bezradni

Dwie przyjaciółki, które zatrzymały się w hotelu na przedmieściach australijskiego Brisbane przeżyły szok. Jak podaje portal fly4free.pl, po powrocie do pokoju okazało się, że został on splądrowany przez… papugi kakadu. Ptaki wleciały do niego przez uchylone okno balkonowe i wyrządziły sporo szkód, m.in. ukradły turystkom ubrania.

Hotel regularnie ostrzega przed papugami, dla których obszar stanu Queensland jest naturalnym siedliskiem. Jednak Ellie May wraz z przyjaciółką zlekceważyły ostrzeżenia. Kakadu włamały się do małej lodówki i wyjadły przekąski, wypróżniły się na łóżkach, a nawet… ukradły kilka ubrań.





Czytaj także: Sprzedajesz kokosy na plaży? Możesz dostać 10 tys. euro kary





May zdradziła, że znalazła skradziony przez kakadu dół od swojego stroju kąpielowego na dachu sąsiedniego budynku. Jak podaje portal flay4free.pl, poszkodowane turystki poprosiły personel o środki do sprzątania pokoju i wymianę pościeli. Za „wizytę” ptaków dodatkowo musiały zapłacić, ponieważ skradzione przekąski z lodówki były płatne.





#wieszwiecej Polub nas