Debiut marzenie. Hat-trick Włodarczyka w Austrii

Szymon Włodarczyk zdobył trzy bramki w swoim debiucie w Sturmie Graz, a jego zespół wygrał na wyjeździe z SAK Klagenfurt 7:3 w pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Austrii.

20-letni napastnik przeszedł do Sturmu Graz z Górnika Zabrze, którego był najlepszym strzelcem w poprzednim sezonie ekstraklasy (dziewięć bramek).



Według mediów Sturm kupił go za 3 mln euro i w ten sposób Polak został drugim najdroższym piłkarzem w historii klubu.



Zanim trafił do Górnika, Włodarczyk grał w Legii Warszawa. Jest synem Piotra Włodarczyka, byłego zawodnika m.in. Legii i Ruchu Chorzów.