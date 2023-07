Liga Narodów: Mamy finał! Polacy przed historyczną szansą

Reprezentacja Polski po raz drugi w historii powalczy o zwycięstwo w siatkarskiej Lidze Narodów. W sobotę Biało-czerwoni pokonali w półfinale Japonię 3:1 (19:25, 28:26, 25:17, 25:21) i awansowali do finału rozgrywek. Przeciwnikiem będzie zwycięzca rywalizacji USA – Włochy.

Tuż przed meczem okazało się, że w sobotę Polacy będą musieli radzić sobie bez Bartosza Kurka. Zawodnik uskarżał się na ból w prawej nodze już od dłuższego czasu i tym razem uznano, że nie ma sensu ryzykować pogłębienia urazu. Choć teraz 34-latek nie znalazł się w kadrze, to niewykluczone, że wróci na decydujące spotkanie.



Na szczęście koledzy stanęli na wysokości zadania. Wprawdzie zaczęło się źle, bo to Japończycy triumfowali w pierwszym secie, ale kolejne partie toczyły się już pod dyktando naszej reprezentacji. Świetnie spisywał się zwłaszcza Wilfredo Leon, który skutecznie kończył decydujące akcje.



Dla naszych rywali to największy sukces na arenie międzynarodowej w ostatnich latach. W Lidze Narodów do tej pory najwyżej uplasowali się na piątym miejscu. Rezultat ten osiągnęli w zeszłym roku.



Zawodnicy trenera Nikoli Grbica w niedzielę staną przed szansą wywalczenia pierwszego złota Ligi Narodów. Nie udało im się to w 2021 roku, kiedy w finale ulegli Brazylii 1:3. Poza wywalczonym wtedy srebrem, mają w swoim dorobku także dwa brązowe medale.