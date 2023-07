Niemiecki burmistrz bije na alarm: Jako kraj podupadamy, ludzie to odczuwają

Słabość gospodarki i edukacji, kryzys w branży samochodowej; Niemcy podupadają i ludzie to już zaczęli odczuwać – pisze Boris Palmer, burmistrz Tybingi (Badenia-Wirtembergia), w gościnnym komentarzu na łamach dziennika „Die Welt”.

Jego zdaniem Niemców ledwo stać na opłacenie mieszkań w czasie, gdy władze przeznaczają lokale dla uchodźców; mnożą się zaś ataki nożowników, którymi często okazują się imigranci. –Trzeba zacząć rozwiązywać te problemy, jeśli nie chce się, by prawicowa AfD rosła w sondażach – uważa Palmer, który w przeszłości należał do partii Zielonych.





– Aby zatrzymać wzrost popularności AfD, należy przede wszystkim zrozumieć, skąd się ona bierze – oznajmił burmistrz.





„Niemców ledwo stać na opłacenie mieszkań w czasie, gdy władze przeznaczają lokale dla uchodźców”





– Ludzie są poważnie zaniepokojeni zjawiskami, dla których uznane partie nie widzą już żadnych rozwiązań – stwierdził Palmer, podkreślając, że „coraz więcej decydentów podziela troskę o przyszłość gospodarczą kraju” i nigdy wcześniej nie spotkał tak wielu zaniepokojonych liderów biznesu, jak w ciągu ostatnich kilku miesięcy.





– Mieszanka biurokracji, zaległości w cyfryzacji, eksplozji kosztów energii, niedoboru wykwalifikowanych pracowników i utraty popytu, a także politycznej nonszalancji stała się zbyt toksyczna – ocenił samorządowiec.





– Dla wielu ludzi kryzys już dawno nadszedł. Dla wielu zaczęła się praca w niepełnym wymiarze czasu, zwolnienia. Inflacja sprawia, że życie jest droższe. Budownictwo mieszkaniowe stanęło w miejscu. (…) Znalezienie niedrogiego mieszkania jest jak wygrana na loterii – wylicza Palmer.

– Kiedy kanclerz (Olaf Scholz) wciąż mówi o zbliżającym się wielkim ożywieniu, wątpliwości co do realizmu polityki Berlina wśród zwykłych ludzi nie są całkiem irracjonalne – dodaje burmistrz.





Zdaniem Palmera „uzasadnione obawy o dobrobyt coraz większej części społeczeństwa oraz fakt, że wielu liderów biznesu odwraca się od Niemiec jako miejsca prowadzenia działalności, odróżniają rok 2023 od roku 2015. Wówczas w kraju panowało ożywienie. Nic nie było w stanie wytrącić gospodarki z równowagi, wydawało się, że stać nas na przyjęcie miliona uchodźców bez konieczności godzenia się z zauważalną utratą dobrobytu”.





Burmistrz Tybingi: Kiedy powstają mieszkania dla uchodźców, coraz więcej ludzi protestuje





– Teraz jest zupełnie inaczej. Kiedy powstają mieszkania dla uchodźców, coraz więcej ludzi protestuje i pyta, gdzie są mieszkania dla nich. W mieście Tybinga, za które jestem odpowiedzialny, wszystkie mieszkania socjalne, które powstały od 2015 roku, zostały zajęte przez uchodźców. Desperacja osób poszukujących mieszkania, w tym wielu z tłem migracyjnym, rośnie – podkreślił.





– Ciągły strumień wiadomości o atakach nożowników w przestrzeni publicznej i środkach transportu publicznego, w których to azylant regularnie okazuje się sprawcą, zazębia się z poczuciem poważnej utraty bezpieczeństwa – stwierdził Palmer.

– Bójek i awantur na odkrytych basenach nie należy lekceważyć jako przejściowego letniego problemu. Są one przez wielu uznawane za symbol tego, że sytuacja powoli nas przerasta i że po opuszczeniu domu nie można już czuć się komfortowo we własnym kraju – zauważył samorządowiec.





„Sytuacja powoli nas przerasta”





Zdaniem Palmera, najlepszym sposobem na powstrzymanie wzrostu AfD w sondażach byłby „zbiorowy narodowy wysiłek” wobec gospodarki, w tym „drastyczne ograniczenie biurokracji i przepisów antybiznesowych oraz zrozumienie, że nasz system edukacji jest beznadziejnie przeciążony problemami społecznymi, dziećmi uchodźców i integracją w klasach”.





Według burmistrza Tybingi do zmian potrzebny jest wstrząs, ponieważ „dominuje wrażenie, że kraj bez oporu poddaje się swojemu losowi”.





– Tylko niewielka część populacji obawia się imigrantów, będących pielęgniarkami, kucharzami czy ślusarzami. Musimy otworzyć bramy dla tych ludzi. Jednak w każdej wsi, na każdym dworcu widać, że przyjmujemy ogromną liczbę ludzi, którzy nie wnoszą nic do naszej gospodarki i nie mają prawa do azylu. Słuszne i konieczne jest pokazanie tym ludziom na granicach zewnętrznych, w procedurze konstytucyjnej, że nie wolno im emigrować do Europy – podsumował Palmer.