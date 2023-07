Pożar hali z odpadami chemicznymi. Będzie ewakuacja mieszkańców?

Podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego faktycznie rozpatrywane były różne możliwości, ale chciałbym zdementować bardzo wyraźnie, że na chwilę obecną decyzja o ewakuacji mieszkańców nie zapadła – poinformował szef lubuskiej PSP nadbryg. Patryk Maruszak.

– Proszę mieszkańców Przylepu i okolicznych terenów, aby pozostali w domach, zamknęli szczelnie okna; mogą czuć się bezpieczni. Panujemy nad sytuacją – zapewnił szef lubuskiej PSP. Dodał, że służby analizują różne możliwości rozwoju sytuacji, ale „nie ma potrzeby nadmiernej paniki”.

– Skupiamy się na akcji gaśniczej, podajemy bardzo dużo wody po to, żeby neutralizować te wszystkie produkty spalania. Skupiamy się także na analizie powietrza – powiedział nadbryg. Patryk Maruszak.

„Nie ma potrzeby ewakuacji"





– Te dane muszą być sprawdzane kilkukrotnie. Dopiero wtedy, kiedy będzie poważna, wiarygodna informacja możemy nią operować. Na chwilę obecną z informacji, jakie posiadamy nie ma potrzeby ewakuacji, aczkolwiek wszystko do tej ewakuacji jest przygotowane – mówił.

Poinformował też, że w tej chwili na miejscu pracuje 60 zastępów państwowej i ochotniczych straży pożarnych. – Trwa akcja gaśnicza, jesteśmy także przygotowani do działań z zakresu chemicznego, trwają pomiary, wszystko po to, aby określić, co się znajduje w niebezpiecznej chmurze. Wynika to z tego, że tak naprawdę nie wszystkie substancje są zidentyfikowane – zaznaczył.

„Mamy postawione w stan gotowości szpitale"





– Za pół godziny będziemy mieli badania powietrza, które wykonuje wojsko, na ile ten dym jest niebezpieczny i toksyczny. Mamy postawione w stan gotowości szpitale, wzmocnione jest też pogotowie ratunkowe – poinformowała w sobotę marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak.