Tour de France: Vingegaard na ostatniej prostej po tytuł

Słoweński kolarz Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) wygrał w stacji narciarskiej Le Markstein w Wogezach przedostatni, 20. etap Tour de France. Trzecie miejsce zajął Duńczyk Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) i praktycznie przypieczętował zwycięstwo w wyścigu.

Pogacara i Vingegaarda rozdzielił w walce sprinterskiej Austriak Felix Gall (AG2R Citroen). Tuż za pierwszą trójką finiszowali brytyjscy bracia Yates - Simon z ekipy Jayco AlUla minął linię mety na czwartej pozycji, a na piątej Adam (UAE Team Emirates).



Na wysokim, dziesiątym miejscu ukończył etap Rafał Majka, kolega klubowy Pogacara i Adama Yatesa.



W klasyfikacji generalnej Duńczyk wyprzedza Słoweńca o 7.29 oraz o 10.56 Adama Yatesa. Na czwarte miejsce awansował Simon Yates, spychając na piąte Hiszpana Carlosa Rodrigueza (Ineos Grenadiers).



Była to ostatnia próba sił kandydatów do podium wyścigu. Vingegaard, który przystępował do etapu z olbrzymią przewagą ponad siedmiu i pół minuty nad Pogacarem, wjedzie w niedzielę do Paryża w żółtej koszulce lidera i będzie świętować drugie z rzędu zwycięstwo w "Wielkiej Pętli".