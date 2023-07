Rosjanka zatrzymana na granicy. Miała zagrać w Warszawie

Rosjanka Wiera Zwonariowa nie została wpuszczona do Polski – poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tenisistka miała wystąpić w turnieju WTA, który rozpocznie się w poniedziałek na kortach w Warszawie.

Echa skandalu w Budapeszcie. Jest reakcja WTA Organizacja WTA wzięła pod lupę wydarzenia, jakie miały miejsce podczas turnieju w Budapeszcie. Podczas meczu Chinki Shuai Zhang z Węgierką Kiarą... zobacz więcej

BNP Paribas Warsaw Open rozegrany zostanie na kortach twardych Legia Tenis & Golf. Kwalifikacje rozpoczną się w niedzielę 23 lipca, a finał zaplanowano tydzień później. W turnieju głównym wystąpią 32 zawodniczki, na czele z prowadzącą od kwietnia ubiegłego roku w rankingu światowym Igą Świątek, która będzie najwyżej rozstawiona, oraz 16 par deblowych.



Pierwotnie w tym gronie widniało nazwisko Zwonariowej, ale ze względu na sytuację polityczną, związaną z wojną na Ukrainie, ta zawodniczka w Polsce nie zagra.



„21 lipca br. Straż Graniczna udaremniła wjazd do Polski rosyjskiej tenisistki. Vera Zvonareva, posługując się wizą wydaną przez Francję, lotem z Belgradu do Warszawy, próbowała dostać się do naszego kraju. Po przylocie z Serbii tenisistka przebywała w strefie tranzytowej Lotniska Chopina w Warszawie i dziś po godz. 12:00 odleciała do Podgoricy” – głosi treść oficjalnego komunikatu.



„Rosjanka znajdująca się na liście osób, których pobyt jest niepożądany na terytorium RP, nie została wpuszczona przez Straż Graniczną ze względów bezpieczeństwa państwa i ochrony bezpieczeństwa publicznego. Polska konsekwentnie przeciwstawia się reżimowi Putina i Łukaszenki, nie zgadzając się na wjazd do naszego kraju osób popierających działania Rosji i Białorusi” – dodano.



Sprawę skomentował również minister sportu. „Od początku agresji Rosji na Ukrainę wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec dopuszczania sportowców z Rosji i Białorusi do międzynarodowej rywalizacji. Wspieramy działania MSWiA” – napisał na Twitterze Kamil Bortniczuk.