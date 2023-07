Dlaczego handel zbożem jest tak ważny dla Ukrainy? Sprawdź dane [INFOGRAFIKA]

Zbrodnicza inwazja Rosji na Ukrainę wywróciła do góry nogami jedną z najważniejszych gałęzi ukraińskiej gospodarki – handel zbożem. Według danych z 2021 roku przygotowanych przez The Observatory of Economic Complexity tylko dwa kraje miały wyższy od Ukrainy bilans netto eksportu i importu zbóż.

Inicjatywa zbożowa. Ważna propozycja Zełenskiego Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o skierowaniu do prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana i sekretarza generalnego ONZ Antonio... zobacz więcej

Ostatnie dane przygotowane przez cenioną międzynarodową instytucję dotyczą 2021 roku.





Bilans handlu zbóż: Ukraina trzecią potęgą na świecie





Najlepszym bilansem netto eksportu i importu zbóż mogły pochwalić się Stany Zjednoczone, którym ta gałąź gospodarki przyniosła aż 28,6 mld dolarów.





Następna w zestawieniu była Argentyna – 12,9 mld dolarów zysku, a tuż za nią Ukraina – 12,8 mld dolarów. Dopiero piąte miejsce zajmowała Rosja – 10,5 mld dolarów.





Zbrodnicza inwazja Rosji na Ukrainę mocno uderzyła w tę gałąź gospodarki. Ukraińscy rolnicy nie mogli przygotować pola, siewu i zbiorów zbóż, bo na sporej części kraju toczyły się działania wojenne. Do tego na terenach zajętych przez Rosję masowo wywożone było zboże z Ukrainy. Mocno utrudniony był także eksport przez Morze Czarne.





Ulgi Ukrainie przyniosła dopiero inicjatywa zbożowa zawiązana latem 2022 roku. W ramach porozumienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy Ukraina wyeksportowała ponad 32 mln ton kukurydzy, pszenicy i innych zbóż. Według ONZ dzięki korytarzowi zbożowemu ceny żywności obniżone zostały o ponad 20 proc. na całym świecie.

W lipcu Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży umowy, która umożliwiała bezpieczny transport ukraińskiego zboża i innych produktów żywnościowych przez Morze Czarne. Do tego rosyjscy zbrodniarze rozpoczęli ostrzał portów i magazynów z ukraińskim zbożem.





Rosja chce wyeliminowania Ukrainy ze światowego handlu zbożem





W piątek ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski stwierdził, że „nikt nie powinien mieć więcej wątpliwości, że Rosja dąży do destabilizacji globalnego rynku żywności poprzez wyeliminowanie dostaw ukraińskiego zboża z łańcucha dostaw”.





„Ich zamysł jest prosty: by wywindować ceny podstawowych towarów, które potem mogą eksportować z większym zyskiem poprzez swoje własne kanały” – oświadczył.





Do podobnego wniosku doszedł „Financial Times”. W opublikowanym w sobotę tekście czytamy: „Rosja zabiega o wykluczenie Ukrainy ze światowego rynku zbożowego i proponuje plan swoich dostaw do Afryki z udziałem Kataru oraz Turcji, ale oba te kraje odmawiają Moskwie takiej współpracy”.





W sobotę rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby zadeklarował, że „Stany Zjednoczone będą współpracować z Ukrainą oraz sojusznikami i partnerami, aby pomóc jej w wywiezieniu zboża mimo rosyjskiej blokady”.