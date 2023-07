Maik Nawrocki zostanie piłkarzem Celtiku

Maik Nawrocki podpisze pięcioletni kontrakt z Celtikiem FC – poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl. Na konto Legii Warszawa ma wpłynąć ponad 5 milionów euro. Obrońca przeszedł już w Szkocji testy medyczne.

Wicemistrzowie Polski w piątek pokonali ŁKS 3:0 na inaugurację Ekstraklasy. W ich składzie zabrakło 22-letniego stopera, którego nie było nawet na trybunach. Szybko wyjaśniło się, że nie jest to kwestia urazu czy decyzji trenera, a negocjacji transferowych.



Nawrocki został piłkarzem Legii w 2021 roku, kiedy stołeczny klub wypożyczył go z Werderu Brema. Wcześniej zawodnik zebrał znakomite recenzje za występy w barwach Warty Poznań. W barwach drużyny z Łazienkowskiej rozegrał 60 spotkań.



Jacek Zieliński, dyrektor sportowy legionistów, od początku letniego okna transferowego podkreślał, że jest gotowy na sprzedaż jednego z kluczowych piłkarzy. To oznacza, warszawski klub trzyma zastrzyk finansowy, pozwalający mu na kolejne ruchy i uzupełnienie kadry.



W minionym sezonie Celtic zdobył mistrzostwo kraju i jest pewny udziału w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Nowym menedżerem zespołu został Brendan Rodgers, ostatnio pracujący w Leicester City.