Pentagon: Rosyjska broń nuklearna jest na Białorusi. Przydacz: Chęć eskalacji

Agencja Wywiadowcza Departamentu Obrony USA ocenia, że nie ma powodu, by wątpić w twierdzenia Władimira Putina, że Rosja rozmieściła na Białorusi pierwszą partię taktycznej broni nuklearnej – poinformowała w piątek telewizja CNN, powołując się na przedstawicieli resortu. – Przeniesienie części rosyjskiej broni jądrowej na Białoruś powoduje wzrost niestabilności zagrożenia – ocenił szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz.

Putin oświadczył w zeszłym miesiącu na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, że „pierwsze rosyjskie nuklearne głowice bojowe zostały dostarczone na terytorium Białorusi”. Jak dodał, zrobiono to w celu „odstraszania”.





Według think tanku Federacja Amerykańskich Naukowców Rosja ma 4477 głowic nuklearnych, w tym około 1900 sztuk taktycznej broni nuklearnej. Nie jest jasne, jak znaczną część z nich Putin zamierza przemieścić, a urzędnicy USA i państw zachodnich nie potwierdzili dotąd przekazania jakiejkolwiek broni Białorusi.





Wysocy rangą przedstawiciele amerykańskiego resortu obrony powiedzieli jednak w piątek niewielkiej grupie dziennikarzy, że analitycy „nie mają powodu, by wątpić” w twierdzenia Putina, „że (Rosjanie) odnieśli pewne powodzenie” w transferze broni.





Rozmówcy CNN nie ujawnili, na jakiej podstawie poczynili takie ustalenia. Przyznali przy tym, że wywiadowi amerykańskiemu jest trudno monitorować przemieszczanie tej broni, nawet przy użyciu zdjęć satelitarnych.

#wieszwiecej Polub nas





Przedstawiciele USA i państw zachodnich powiedzieli CNN wcześniej w lipcu, że nie wygląda na to, by Białoruś zakończyła modernizację niezbędnych obiektów, w których przechowywana ma być taktyczna broń nuklearna, a dostępne zdjęcia satelitarne nie wskazują na żadne przygotowania czy ochronę, które byłyby standardem w rosyjskich obiektach nuklearnych. Inne źródła powiedziały jednak CNN, że na Białorusi istnieją różne obiekty z czasów sowieckich, gdzie można by przechowywać pewną ilość broni nuklearnej.

Łukaszenka grzmi





Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka powiedział w zeszłym miesiącu, ze w wypadku napaści „nie wahałby się” użyć rosyjskiej taktycznej broni nuklearnej znajdującej się w jego kraju.





Wysocy rangą przedstawiciele ministerstwa obrony USA mówią jednak, że ich zdaniem Łukaszenka nie będzie miał żadnej kontroli nad tą bronią i będzie ona sprawowana wyłącznie przez Rosję. Ich zdaniem przemieszczenie broni jądrowej na Białoruś nie zmieni też globalnej sytuacji nuklearnej i nie zwiększy ryzyka awarii atomowej, gdyż broń ta będzie przechowywana w magazynach pod kontrolą sił rosyjskich.





Minister Przydacz przyznał, że informacja o rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi podsyca tylko kampanię dezinformacyjną Moskwy. – Decyzja strony rosyjskiej o dyslokowaniu broni jądrowej na Białoruś powoduje wzrost niestabilności zagrożenia – ocenił w rozmowie z PAP.





– Nie jest to w żaden sposób działanie wynikające z jakiejkolwiek konieczności. To chęć eskalacji i wywoływania dodatkowych napięć. Tak należy spoglądać na działania strony rosyjskiej – podkreślił. – Polska jest częścią NATO, jest objęta parasolem ochronnym Sojuszu Północnoatlantyckiego przed jakimikolwiek zagrożeniami. Możemy spać spokojnie. Należy analizować to, co się dzieje na terytorium Białorusi i kontynuować politykę obrony i odstraszania – zapewnił prezydencki minister.





Szef BPM Kancelarii Prezydent RP skomentował także ostatni wywiad prezydenta Rosji, w którym Putin mówił między innymi, że Polska chce odzyskać tereny na zachodzie Ukrainy i szykuje się do rozbioru tego kraju. – To oczywiście kontynuacja pewnej działalności dezinformacyjnej ze strony Kremla. Wystąpienia Putina było pełne kłamstw, półprawd po to, aby eskalować, aby zaburzać dyskusję o prawdzie historycznej. Należy reagować, jak poprzez wezwanie ambasadora Federacji Rosyjskiej do naszego MSZ, reagować poprzez informacje o tym, jak faktycznie wygląda prawda historyczna – powiedział Przydacz.





– Rosja, jako państwo agresywne, jako kraj eskalujący konflikty, jako państwo, które brutalnie napada na inne państwa, morduje ludzi, stara się odwracać uwagę publiczną poprzez tego typu dezinformacje. Musimy temu przeciwdziałać – podsumował.