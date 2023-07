Polsce odebrano mistrzostwa. Powodem... brak wiz dla Rosjan

"Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza (UWW) poinformowała o swojej ostatecznej decyzji odebrania nam prawa do organizacji mistrzostw świata do lat 20, które w dniach 14-20 sierpnia 2023 miały zostać rozegrane w Warszawie" - ogłosił w sobotę Polski Związek Zapaśniczy. Mistrzostwa przeniesiono do Ammanu w Jordanii. Powodem była odmowa polskiej strony w sprawie wydania wiz reprezentantom Rosji.

UWW w piśmie skierowanym do polskiej federacji oceniła, że "zachowanie organizatora jest sprzeczne z misją UWW, która ma na celu zagwarantować wszystkim sportowcom bez względu na pochodzenie czy paszport startu w imprezach rangi mistrzowskiej".





Pod koniec marca Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował o przywróceniu możliwości startów Rosjan i Białorusinów w sportach indywidualnych pod flagą neutralną pod warunkiem, że nie wspierali oni aktywnie wojny na Ukrainie oraz nie są związani z wojskiem i klubami wojskowymi. W kwietniu UWW przegłosowała te zalecenia.





W zeszłym miesiącu prezydent rosyjskiej federacji Michaił Mamiaszwili powiedział, że reprezentacja Rosji powinna pojechać na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 w czołgach, jeśli ma rywalizować pod flagą olimpijską i hymnem olimpijskim a nie w barwach narodowych i z hymnem państwowym.