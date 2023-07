Morawiecki o Tusku: Jest jak Lord Farquaad ze Shreka [WIDEO]

Z Tuskiem jest trochę jak z Lordem Farquaadem ze Shreka. On wie, że ludzie będą klepać biedę, ale jest gotów na takie poświęcenie – komentował podczas pikniku „Rodzina 800 plus” w Krotoszynie premier Mateusz Morawiecki.

– Był taki słynny serial o Shreku. W tym serialu był władca, który miał filozofię, że niech się inni poświęcają. Lord Farquaad. On zdaje się jakoś tak mówił, że toczyć się będzie wielka bitwa i wielu z was zginie, ale on jest gotów na takie poświęcenie. Z Lordem Farquaadem jest trochę tak jak z Donaldem Tuskiem – komentował premier.





– On wie, że ludzie będą klepać biedę, ale jest gotów na takie poświęcenie, żeby ludzie klepali biedę. To właśnie jest filozofia liberałów. Sam (Tusk) czmychnął do Brukseli. Ta filozofia liberałów to coś czego trzeba się strzec. Lord Farquaad przegrał na końcu – przypomniał Morawiecki.





Morawiecki: Naszą filozofią rządzenia jest wspieranie Polaków





Szef rządu przyznał, że „jest jeszcze wiele do zrobienia”. – Ale naszą filozofią rządzenia jest wspieranie Polaków. Musimy być otwarci wobec tych, którzy potrzebują pomocy – podkreślił. Wskazał, że bez interwencji państwa nie byłoby „tych wszystkich programów i pomocy w kryzysie”.

– Stawiamy na to, aby w dialogu z Polakami rozwiązywać problemy oraz tworzyć program wyborczy. Warto, aby samorządowcy zadali sobie pytanie, czy kiedykolwiek wcześniej było tyle inwestycji w Polsce lokalnej, jak obecnie? Nasz rząd kieruje środki na inwestycje do mniejszych miejscowości, aby mieszkańcy z nich nie wyjeżdżali – zaznaczył premier.





Dodał, że dzięki dobremu zarządzaniu finansami publicznymi można przekazywać środki na politykę społeczną, na infrastrukturę, na politykę rozwoju. – Nasi poprzednicy nie radzili sobie z mafiami VAT-owskimi, dlatego wcześniej nie było pieniędzy w budżecie państwa – dodał. – Wierzę, że nadal będziemy kontynuować naszą politykę. Nie chcemy Polski milionerów, ale Polski dla milionów ludzi – mówił Morawiecki.