Litwa. Komisja oceni obraźliwe wobec Polaków wypowiedzi państwowego urzędnika

Na Litwie zostanie powołana komisja do oceny obraźliwych wobec Polaków wypowiedzi szefa Państwowej Inspekcji Językowej Audriusa Valotki. W czwartek w litewskim radiu publicznym powiedział on, że tablicami z polskimi nazwami miejscowości na Wileńszczyźnie oznaczona została „polska strefa okupacyjna, w której odbywała się polonizacja Litwinów”.

Rozporządzenie o powołaniu komisji podpisał minister kultury Litwy Simonas Kairys, który poinformował o tym w mediach społecznościowych.





– Szef Inspekcji od dawna myli to, o czym rozmawia się z przyjaciółmi przy kuchennym stole, z tym, co można powiedzieć w eterze radiowym – zwrócił uwagę szef litewskiego resortu kultury.





Zaznaczył, że ostatnie wypowiedzi Audriusa Valotki budzą poważne wątpliwości czy są one zgodne z obowiązkami i odpowiedzialnością szefa instytucji państwowej.





Sprawa dotyczy dekoracyjnych tablic ustawionych w miejscowościach Bieliszki i Orzełówka. Dwa miesiące temu usunięcia ich zażądała litewska Inspekcja Językowa. Lokalne władze zaskarżyły tę decyzję do Komisji Sporów Administracyjnych, która wczoraj nie zgodziła się z nakazem usunięcia tablic.

Tymczasem słowa szefa Inspekcji Językowej wywołały oburzenie wśród polskiej mniejszości na Litwie. O ich ocenę do ministra kultury zwrócił się mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz. Wczoraj list otwarty w tej sprawie wystosował również ambasador Polski na Litwie Konstanty Radziwiłł.





W piśmie do szefa resortu kultury potępił nieodpowiedzialną wypowiedź szefa Litewskiej Państwowej Inspekcji Językowej Audriusa Valotki pod adresem polskiej mniejszości na Litwie. Wyraził też nadzieję, że litewskie władze potępią „zachowania i wypowiedzi niegodne urzędnika państwowego, którego rolą powinno być dążenie do utrwalania ładu i porządku publicznego, a nie podżeganie do nienawiści na tle etnicznym”.





Rejon wileński znajduje się we wschodniej części Litwy i prawie w całości otacza Wilno. Ponad połowa jego mieszkańców to Polacy.