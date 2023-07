Sprawa pani Joanny. Sawicki zarzuca Tuskowi nieuczciwość [WIDEO]

Nie powinniśmy, jako politycy, robić polityki na ludzkiej tragedii i organizować tego typu eventów. To jest zwyczajnie nieuczciwe – powiedział w Polskim Radiu 24 poseł PSL Marek Sawicki, komentując słowa lidera PO Donalda Tuska o organizowaniu marszu po sprawie z panią Joanną.

We wtorek „Fakty” TVN opublikowały materiał o działaniach policjantów w jednym z krakowskich szpitali wobec kobiety, która trafiła na tamtejszy SOR po zażyciu tabletki poronnej; jak zapewniała – kupiła ją sama w internecie. Według policji, w sprawie istniało podejrzenie popełnienia przestępstwa w postaci udzielania kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży poprzez środki pochodzące z nielegalnego źródła.





Komenda Główna Policji przekazała, że „interwencja Policji nastąpiła po zawiadomieniu służb przez lekarza psychiatrę o możliwej próbie samobójczej jego pacjentki i przyjęciu przez nią substancji niewiadomego pochodzenia”. Policja ujawniła nagrania ws. pani Joanny, która po zażyciu tabletki poronnej nie potrafiła poradzić sobie z tą sytuacją i próbowała popełnić samobójstwo. Policjanci zaalarmowani przez jej psychiatrę ruszyli zgodnie z procedurami na pomoc kobiecie.





Publikujemy cały zapis rozmowy.





Marsz Tuska





W reakcji na tę sytuację lider PO Donald Tusk zapowiedział na 1 października Marsz Miliona Serc, który – jak mówił – „da pewność zwycięstwa”. Z kolei Lewica domagała się dymisji Komendanta Głównego Policji Jarosława Szymczyka.





– Zaapelowaliśmy do Donalda Tuska, aby – skoro sprawa jest tak pilna i rzeczywiście polskie kobiety mają w tej chwili wiele problemów związanych choćby z opieką medyczną – zorganizował marsz w pierwszy weekend września. Po co czekać aż do października? – pytał w Polskim Radiu 24 Sawicki.

– Poza tym, czemu ma to być Marsz Miliona Serc, skoro można zrobić marsz dwóch milionów serc. Jeśli Donald Tusk jest gotowy o tym rozmawiać – aby przyspieszyć realizację jego propozycji – to możemy na ten temat dyskutować – dodał polityk PSL.





Stwierdził również, że „nie powinniśmy jako politycy robić polityki na ludzkiej tragedii i robić tego typu eventów”. – To jest zwyczajnie nieuczciwe – podsumował poseł PSL.