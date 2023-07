Poseł PO ucieka przed kamerą i rzuca oszczerstwa. Zadaliśmy mu proste pytanie... [WIDEO]

„Kiedy Donald Tusk ujawni swoje zarobki?”. To proste pytanie zadaliśmy sekretarzowi generalnemu PO Marcinowi Kierwińskiemu. Poseł nie chciał na nie odpowiedzieć portalowi tvp.info. Uciekał przed kamerą i mikrofonem, wielokrotnie nazywając naszego dziennikarza kłamcą i „pracownikiem medialnego zomopis”. Nie reagował na prośby o powstrzymanie się od ataków ad personam.

– Z kłamcami nie rozmawiam – odpowiadał nerwowo Kierwiński uciekając przed kamera portalu tvp.info i nie chcąc odpowiedzieć na pytania dotyczące bulwersującej wielu Polaków kwestii ukrywania przez jego szefa swoich zarobków i o to czy Tusk wnioskował o świadczenie przejściowe. Również dziennikarce, której mikrofon miał logo jednej z telewizji komercyjnych polityk PO oświadczył, że „nie będę miał okazji” z nią porozmawiać „bo nie rozmawia z telewizją publiczną”.





Podobnie prominentny działacz Platformy Obywatelskiej nie krył oburzenia, z jakim jego środowisko polityczne przyjęło ujawnienie nagrań z interwencji policji powiadomionej o możliwym zamiarze zamachu samobójczego – którego to ujawnienia wcześniej sama opozycja się domagała.





Kierwiński nie był w stanie udowodnić swoich wielokrotnie powtarzanych oskarżeń pod adresem Telewizji Polskiej. Na propozycję, by odpowiedział, a nasza redakcja zweryfikuje, czy czasem on sam nie kłamie, zaczął osobiście obrażać naszego dziennikarza wyzywając go od kłamców. Nie reagował na prośby o powstrzymanie się od ataków ad personam. Co więcej, w pewnym momencie zachowanie naszego dziennikarza określił mianem „elementarnego braku kultury”.





O bajońskich zarobkach byłego już szefa Rady Europejskiej od lat rozpisywały się media. Za każdy miesiąc pracy w Brukseli Donald Tusk inkasował ponad 100 tys. zł.





Okazuje się, że to nie wszystko. Jak zauważono w ubiegłym tygodniu, po odejściu po pięciu latach ze stanowiska polityk mógł wnioskować o przyznanie „świadczenia przejściowego” w kwocie nawet 60 tys. zł miesięcznie przez dwa lata. W sumie mógł zarobić dodatkowe 1,5 mln zł – pisał „Super Express”.