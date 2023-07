„Jedność i otwartość samorządów to priorytet dobrej współpracy” [WIDEO]

Prowadzimy strategiczne inwestycje dla rozwoju kraju – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas łączenia z uczestnikami I Kaszubsko-Kociewskiego Kongresu Samorządowego w Wejherowie. – Jedność i otwartość samorządów to priorytet dobrej współpracy – podkreślił.

Szef rządu podkreślał cechy mieszkańców Kaszub – gospodarność, przedsiębiorczość, wierność lokalnej kulturze oraz tradycyjnym wartościom. – Jestem przekonany, że to piękne i unikalne połączenie cech pozwala Kaszubom, Kociewiakom i wszystkim mieszkańcom Pomorza odważnie patrzeć w przyszłość i budować sukcesy regionu – zaznaczył Morawiecki.





Radio Gdańsk wskazuje, że założeniem Kongresu jest znalezienie pomysłu na przyszłość Pomorza w zakresie inwestycji oraz usług społecznych oraz tego, w jaki sposób współpracować mają jednostki samorządowe z władzą centralną.





– To inicjatywa pod patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, bo chcemy wsłuchać się w głos lokalnych środowisk, przede wszystkim samorządowców. Chcemy porozmawiać, co dobrego można zdziałać na styku pomiędzy rządem a samorządem. Mamy już cały szereg dobrych doświadczeń: wiele projektów rządowych wspierających samorządy. Nawet w skali Pomorza to setki inwestycji. Chcemy te doświadczenia podsumować, wsłuchać się w głos samorządowców, co jeszcze można poprawić, co warto rozwinąć – mówił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.

