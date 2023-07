Ambasador Rosji w MSZ. „Jego zachowanie nie spełniało zasad protokołu dyplomatycznego” [WIDEO]

Sposób zachowania ambasadora Rosji Siergieja Andriejewa w czasie wizyty w MSZ nie spełniał zasad protokołu dyplomatycznego – ujawnił wiceminister Paweł Jabłoński. Krótko po rozmowie z pracownikiem Putina wiceszef MSZ, wiceminister Paweł Jabłoński, przekazał dziennikarzom, że przedstawił Andriejewowi polskie stanowisko w sprawie „prowokacyjnych wypowiedzi i gróźb Putina wobec Polski”.

– Dziś na godz. 10 w związku z prowokacyjnymi wypowiedziami i groźbami prezydenta Rosji Władimira Putina wobec Polski, a także innymi nieprzyjaznymi działaniami Federacji Rosyjskiej przeciwko Polsce i naszym sojusznikom w pilnym trybie do MSZ został wezwany ambasador Federacji Rosyjskiej – przypomniał w czasie briefingu wiceszef MSZ.





– Przedstawiłem nasze zdecydowane stanowisko wskazując, że tego rodzaju pseudohistoryczne wywody, próby wybielania zbrodniarza wojennego, jakim był Stalin przez innego zbrodniarza, jakim jest dzisiaj Władimir Putin, to jest działanie, które Polska traktuje wyłącznie jako próbę sprowokowania eskalacji. Potępiamy całkowicie tego rodzaju próbę rewizji historii i wykorzystania tej rewizji historii do działań propagandowych w wojnie hybrydowej – podkreślił Jabłoński.





Jak dodał, przekazał przedstawicielowi Moskwy także „nasze stanowisko wobec innych działań Rosji wobec Polski i naszych sojuszników”.





– Po raz kolejny, niezmiennie, wzywamy Rosję do zaprzestania napastniczej wojny i okupacji Ukrainy, do zaprzestania dokonywania zbrodni i oddania pod osąd zbrodniarzy. To jest sprawa, której absolutnie nigdy nie odpuścimy razem z naszymi sojusznikami. Jeżeli ktokolwiek w Rosji ma złudzenia, że pod w[pływem tego typu prowokacji stanowisko Polski czy stanowisko naszych sojuszników ulegnie zmianie, to myślę, że z tych złudzeń powinien się wyleczyć.





Wiceszef polskiej dyplomacji przyznał, że w czasie rozmowy miał „wrażenie, że ambasador był wyraźnie zdenerwowany”. – Spotkanie było bardzo krótkie, sposób jego zachowania nie spełniał zasad protokołu dyplomatycznego. Nie po raz pierwszy niestety tak się zachowuje, to doskonale oddaje postawę państwa, które reprezentuje – ocenił polityk.





Ambasador Andriejew powiedział po spotkaniu, że rozmawiał z polskim ministrem „o polityce polskiej wobec Ukrainy i wobec Rosji” i „odrzucił wszystkie oskarżenia Polski pod adresem prezydenta Władimira Putina”. – Nie mają żadnego uzasadnienia. Zauważamy brak wzajemnego zrozumienia i diametralnie różne podejście w sprawie polityki współczesnej, jak i historii XX w. Tzw. ziemie polskie wschodnie to są historyczne terytoria Rosji – twierdził ambasador.





Jak wyjaśnił minister Jabłoński, zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego ambasador obcego państwa musi stawić się na wezwanie ministra spraw zagranicznych państwa przyjmującego. Taki krok wobec rosyjskiego posła zapowiedział w piątek wieczorem premier Mateusz Morawiecki.









Kilka godzin wcześniej w rosyjskiej telewizji transmitowano przemówienie Władimira Putina ze spotkania Rady Bezpieczeństwa. – Jeśli chodzi o polskich przywódców, to najpewniej chcą oni pod „natowskim parasolem” utworzyć jakąś koalicję i bezpośrednio włączyć się w konflikt na Ukrainie, aby następnie „oderwać” dla siebie szerszy kawałek, przywrócić sobie swoje – jak uważają – historyczne tereny: dzisiejszą zachodnią Ukrainę – oskarżał przywódca państwa, które prowadzi wojnę przeciw Ukrainie.





Stwierdził też, że „właśnie dzięki Związkowi Sowieckiemu, dzięki stanowisku Stalina Polska otrzymała znaczne tereny na Zachodzie, ziemie Niemiec”. – Jest właśnie tak: zachodnie terytorium obecnej Polski to podarunek Stalina dla Polaków. Czy nasi przyjaciele w Warszawie o tym zapomnieli? My przypomnimy – odgrażał się Putin.