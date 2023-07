Były ambasador Białorusi: Straszą, że odetną mi głowę

Od 2020 roku otrzymuję groźby mówiące o pozbawieniu mnie życia, wzmogły się one po ujawnianiu faktów dotyczących udziału białoruskich władz w uprowadzaniu ukraińskich dzieci; grożą że odetną mi głowę - mówił PAP b. ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka.

Łatuszka poinformował, że od 2020 roku otrzymuje wiadomości z groźbami dotyczącymi pozbawienia go życia. Zaznaczył, że wzmogły się one po tym, gdy zaczął on ujawniać fakty związane z uczestnictwem białoruskich władz w uprowadzaniu na Białoruś ukraińskich dzieci z terenów okupowanych przez Rosję.





– To są dziesiątki gróźb o tym, że odetną mi głowę, będę pochowany żywcem, że wysłano już za mną grupę kryminalistów która tego dokona; część z tych gróźb zostało zgłoszonych do prokuratury – powiedział.





W jednym z e-maili, z którymi zapoznała się PAP napisano: „Biorąc pod uwagę, że jesteś skorumpowanym (wulgaryzm), zacząłeś temat wokół dzieci z Donbasu, które naród białoruski leczy. A ty napisałeś takie bzdury, jak porwanie. A teraz Paszka pamiętaj, masz (wulgaryzm), takie szumowiny nie powinny żyć. Nasza grupa jest już w Warszawie. Oczekuj gości” – brzmi przetłumaczona z języka rosyjskiego wiadomość.





Łukaszenka odbiera obywatelstwo





Białoruski opozycjonista nadmienił, że niektóre mniej brutalne wiadomości, które otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatorów internetowych mówią o pociągnięciu go do odpowiedzialności czy pozbawieniu obywatelstwa.





– 10 lipca br. weszła w życie ustawa która daje możliwość (Aleksandrowi – red.) Łukaszence pozbawić obywatelstwa z 55 powodów, nawet te osoby, które są urodzone na terenie Białorusi. Chcą mnie zdemotywować, ale to się nie uda – podkreślił.

Łatuszka zaznaczył, że ujawnianie przez niego i Narodowy Zarząd Antykryzysowy (NZA) informacji wskazujących na udział Łukaszenki i 4 innych osób w zbrodniach wojennych na ukraińskich dzieciach obnaża słabe punkty reżimu. W jego ocenie jest to przełomowy moment dla władz Białorusi, gdyż nadchodzi moment „pociągnięcia go (Łukaszenki – red.) do odpowiedzialności międzynarodowej”.





– Dla niego (Łukaszenki – red.) to jest sytuacja bardzo bolesna, bo chciał wejść do historii jako najlepszy przywódca, który stworzył niezależną Białoruś, a będzie kończył karierę jako osoba podejrzana lub skazana za zbrodnie wojenne. To jest sprzeczne z jego rozumieniem własnej osoby i bardzo go to boli – ocenił Łatuszka.





Zbrodnie wojenne na ukraińskich dzieciach





Według informacji NZA, Łukaszenka miał odbyć w tej sprawie kilka narad, w których uczestniczyli m.in. przedstawiciele służb specjalnych oraz ministerstwa spraw zagranicznych. Jak twierdzi, mieli oni otrzymać zadanie przeciwdziałania rozpowszechniania niewygodnych informacji oraz komunikowanie w kontaktach z organizacjami międzynarodowymi, że działania wobec dzieci mają wyłącznie charakter pomocy humanitarnej.

Pod koniec czerwca NZA przekazał Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu (MTK) dowody udziału Alaksandra Łukaszenki i 4 innych osób w zbrodniach wojennych na ukraińskich dzieciach. Według nich, ponad 2100 ukraińskich dzieci z co najmniej 15 miast okupowanych przez Rosję zostało przymusowo wywiezionych na Białoruś za zgodą Łukaszenki. Następnie dzieci te miały być transportowane do Rosji.





Zobacz też: „Mam na imię Sasza i mam 12 lat”. Historia dziecka porwanego przez Rosjan





Łatuszka w przeszłości był m.in. ambasadorem Białorusi w Polsce, ministrem kultury oraz dyrektorem Narodowego Teatru Akademickiego im. Janki Kupały w Mińsku. W sierpniu 2020 został zwolniony ze stanowiska po tym, gdy publicznie poparł protesty powyborcze w swoim kraju. Następnie dołączył do opozycyjnej Rady Koordynacyjnej. W marcu 2023 r. został zaocznie skazany przez sąd w Mińsku na 18 lat pozbawienia wolności.