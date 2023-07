Chciał pobić rekord Guinnessa w długości płaczu, stracił wzrok

Tembu Ebere, nigeryjski komik, próbował pobić rekord Guinnessa w najdłuższym płakaniu bez przerwy. Organizm odmówił mu jednak posłuszeństwa – w trakcie wyzwania artysta doznał tymczasowej ślepoty. Choć nie przerwał swojego wyczynu, nie zdołał wyśrubować rekordu.

Aby pobić dotychczasowy rekord, Tembu Ebere musiał płakać non stop przez siedem dni. Okazało się to morderczym wysiłkiem dla jego organizmu. W rozmowie z BBC komik wyznał, że podczas próby potwornie bolała go głowa, miał też nieustannie opuchniętą twarz i oczy. To jednak błahostka, bo w pewnym momencie... stracił wzrok. Na szczęście nie na stałe – jego ślepota trwała 45 minut. – Musiałem wtedy zmienić strategię i płakać mniej intensywnie – przyznał.





Ostatecznie Ebere obniżył sobie poprzeczkę – zdołał chlipać przez 100 godzin. Nawet gdyby szlochał jeszcze dłużej, to przedstawiciele Księgi Rekordów Guinnessa i tak nie uznaliby jego rekordu, bo komik nie zadbał o dopełnienie potrzebnych formalności.





Na pewno jednak zdobył rozgłos – o jego „łzawym” maratonie piszą media na całym świecie. W nagłośnieniu jego wyczynu pomogło mu to, że swoje poczynania dokumentował na instagramowym profilu 237_towncryer.









W Nigerii trwa obecnie moda na bicie wszelkich rekordów Guinnessa. Zapoczątkował ją wyczyn kucharki Hildy Baci, która w maju gotowała przez cztery dni, robiąc sobie jedynie kilkuminutowe przerwy. W rejestrze rekordów zapisano, że pracowała w kuchni przez 93 godzin i 11 minut. Zainteresowanie jej wyczynem było tak wielkie, że witryna Guinness World Records, gdzie transmitowano ten gastronomiczny maraton, z powodu przeciążenia nie działała przez dwa dni.

