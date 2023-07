Trębacz i Majewska w TVN o Polakach ratujących Żydów. „Nie można honorować, nie znamy motywów”

Nawet w przypadku osób represjonowanych przez Niemców za pomoc Żydom nie należy tych osób honorować, ponieważ nie znamy ich motywacji, nie wiadomo, czy nie wyzyskiwali oni Żydów, którym pomagali – twierdził na antenie TVN24 dr Michał Trębacz z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Tłumaczył, że żywność do gett dostarczały „grupy przestępcze” (przestępstwem dla niemieckich okupantów były wszelkie próby oporu – red.). Prowadzący program Andrzej Morozowski kilkakrotnie podkreślał relację, według której Polacy brali „złotą monetę za kubek wody”. – To wykorzystywanie osób, które są w ostatnim momencie swojego życia, najbardziej tragicznej sytuacji – oceniała dr Justyna Majewska z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

– Dzisiaj zwłaszcza środowiska związane z Radiem Maryja starają się przedstawić taki sielankowy obraz, że oto Polacy bardzo się przejmowali tym, co się działo z Żydami i starali się, jak mogli, pomagać – ironizował Morozowski podczas programu wyemitowanego przy okazji wczorajszego marszu pamięci ofiar warszawskiego getta. Pracownik TVN pytał swoich rozmówców, czy „to jest prawdziwy obraz czy trochę wymarzony¨. Dr Majewska przyznała, że „na pewno byli tacy” (którzy starali się pomagać – red.), „tylko pytanie jest o skalę tych postaw”. – Badania, które trwają od wielu lat prowadzone w Polsce i w zagranicznych ośrodkach badań nad zagładą dość jasno mówią, że najczęstszą postawą była obojętność, skupienie na własnym życiu, własnej rodzinie, własnych sprawach – twierdziła.





Przedstawicielka Żydowskiego Instytutu Historycznego, instytucji mającej mieć charakter naukowy, pominęła zupełnie fakt, że również ludność polska uznana przez niemieckich rasistów za „aryjską” podlegała nie tylko prześladowaniom, ale zgodnie z założeniami Generalplan Ost docelowo eksterminacji. Reszta miała być zmuszona do niewolniczej pracy. Oznaczało to, że Niemcy mordowali Polaków za pomoc Żydom ze szczególną zaciekłością. Śmiercią karano całe rodziny, czego przekładem są Ulmowie.





– Mówienie o masowym oporze jest jakąś mrzonką – przekonywał dr. Trębacz z Muzeum Polin twierdząc, że jest to „umniejszanie zasług osób, które się na taką pomoc z narażeniem życia decydują”.





Majewska: Polacy wykorzystywali Żydów, którzy byli w najbardziej tragicznej sytuacji





– Ci, którzy ocaleli i opisują te wywózki, opisują w ten sposób, że te wagony, które bardzo długo jechały przez Polskę w strasznym ścisku i na stacjach pojawiali się Polacy i oferowali jedzenie, wodę. Ale pobierali za to pieniądze: złoto, kosztowności. Dzisiaj są ludzie, którzy mówią, że była to pomoc. Była, czy nie? Jak to zakwalifikować? Złota moneta za kubek wody? – naciskał gospodarz programu.





– W tym momencie jest to wykorzystywanie osób, które są w ostatnim momencie swojego życia, najbardziej tragicznej sytuacji – oceniła dr. Majewska





Trębacz: Instytut Pileckiego niesłusznie honoruje Polaków pomagających Żydom





– To jest sytuacja, której opis mamy bardzo szczątkowy. Honorowanie takiej osoby jest niesłuszne. Można to odnotować, że taka sytuacja miała miejsce. Natomiast honorowanie sytuacji, o której – motywach, przebiegu – wiemy bardzo mało, jest niesłuszne – wtórował dr. Trębacz. Odnosząc się do pytania Morozowskiego, czy mówiąc o honorowaniu takich osób ekspert „ma na myśli środowisko Radia Maryja”, ten sprostował, że „chyba bardziej Instytut Pileckiego”.

– Radio Maryja też ma chyba taką izbę pamięci, gdzie można zgłosić się, powiedzieć, że moja rodzina..., coś się zasłyszało i na tej podstawie jest się zrównywanym ze sprawiedliwymi wśród narodów świata – kontynuował Morozowski.





Ekspert Muzeum Polin: nawet represje ze strony okupanta nie są dowodem autentycznej pomocy





– Tutaj możemy w ogóle mieć wątpliwość, czy taka sytuacja miała miejsce, bo ktoś mówi o swojej babci, o jakimś wujku, że taką pomoc niósł – odpowiadał dr. Trębacz. W jego ocenie „takiej osoby też możemy honorować” nawet w przypadku „źródeł, które są pewne, w których mamy odnotowane np. w aktach więzień, że ktoś siedzi w więzieniu z paragrafu za pomoc Żydom”. Choć osoby pomagające Żydom często nie tyle siedziały w więzieniach, co były mordowane na miejscu bądź zsyłane do obozów zagłady, to zdaniem Trębacza w relacji między osobą udzielającą pomocy, a ratowanym Żydem „mogło dochodzić do wyzysku, do kontaktu, który był czymkolwiek innym powodowany, a niekoniecznie chęcią niesienia pomocy”.





– We wszystkich miejscach, gdzie są getta w trakcie wojny mamy do czynienia z grupami przestępczymi, zainteresowanymi głównie zyskiem. Szmuglerzy, przestępcy, dostarczają do getta żywność, lekarstwa, rzeczy, które są oczekiwane po drugiej stronie, ale dla nich jest to forma przemysłu, zarobku – mówił.