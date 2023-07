Sceny po meczu Ekstraligi. Żużlowiec złamał rękę… kibicowi [WIDEO]

Dopiero w przedostatniej kolejce fazy zasadniczej żużlowej Ekstraligi pogromcę znalazła Betard Sparta Wrocław. W piątek w Lesznie lepsza okazała się Unia (48:42), ale kto wie, czy o zwycięstwie “Byków” będzie mówić się równie często, co o akcji zawodnika gości Taia Woffindena już po zakończeniu spotkania.

Choć na torze nie brakowało znakomitych akcji, to najbardziej widowiskowa miała miejsce na pasie bezpieczeństwa między torem a sektorem gości. Przed kibicami Sparty pojawił się krewki fan z Leszna, który wykonywał obsceniczne gesty w kierunku grupy z Wrocławia.





Woffinden to ulubieniec wrocławskich fanów, wszak reprezentuje on barwy Sparty od jedenastu lat. Nic więc dziwnego, że kibice żywiołowo zareagowali na to, co stało się chwilę później. Brytyjczyk zaszedł prowokatora od tyłu i… rzucił nim o ziemię.





Takiej akcji nie powstydziliby się zawodnicy MMA. Wkrótce do leżącego kibica podbiegła ochrona i odprowadziła go w kierunku sektora zajmowanego przez domową publiczność. Unia Leszno poinformowała, że w wyniku zajścia, niepokorny kibic… złamał rękę.

Wiadomo, że oprócz kontuzji ręki, fan z Leszna odczuje skutki swojego wybryku także w wymiarze finansowym. To samo czeka Unię, która nie zabezpieczyła odpowiednio okolic sektora gości. Prawodopodobnie ukarany zostanie również Woffinden, który mógł dopuścić się nadużycia siły.



Co ciekawe, to nie pierwszy raz kiedy w kontekście Woffindena mówi się o MMA. W zeszłym roku Brytyjczyk, trzykrotny mistrz świata na żużlu, postanowił wyzwać na pojedynek Leona Madsena. Do starcia jednak nie doszło – klub Duńczyka, Włókniarz Częstochowa, nie wyraził na to zgody