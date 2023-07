Były oficer kanadyjskiej policji pracował dla Chin

Byłemu oficerowi kanadyjskiej policji postawiono zarzuty współpracy wywiadowczej z rządem Chin – poinformowała Royal Canadian Mounted Police (RCMP), kanadyjska policja federalna. Dochodzenie w tej sprawie prowadzono od jesieni 2021 roku, podejrzanego zatrzymano w czwartek w Vancouver.

„Dochodzenie wskazało, że (...) miał używać swojej wiedzy i szerokiej sieci kontaktów w Kanadzie, by uzyskiwać informacje wywiadowcze lub usługi na rzecz Chińskiej Republiki Ludowej” – napisano w komunikacie RCMP. 60-letniemu mężczyźnie postawiono w piątek zarzuty na podstawie przepisów ustawy o bezpieczeństwie informacji.





Strona Speakersconnect.com podaje, że mężczyzna zaczynał swoją karierę jako broker obligacji europejskich w Londynie, do RCMP dołączył w 1985 r. i przez dwadzieścia lat pracował używając fałszywej tożsamości, m.in. pozyskując informacje nt. prania brudnych pieniędzy i przestępstw finansowych.





Według artykułu z 2019 r. dostępnego na stronie australijskiej telewizji ABC, mężczyzna pracował przy operacji chińskiego rządu „Project Dragon” (projekt smok), której celem było odzyskiwanie przez Pekin pieniędzy pochodzących z przestępstwa lub przekazywanych z Chin do Kanady, USA i Australii.

Byłego oficera RCMP przedstawiono w artykule jako specjalistę od przestępstw finansowych, szefa firmy EMIDR z Hongkongu, specjalizującej się w odzyskiwaniu aktywów. „Jestem do wynajęcia, by pomóc wielkim firmom lub rządom w odzyskaniu tego, co do nich należy” – mówił australijskim dziennikarzom zatrzymany mężczyzna.





Sprawa mieszania się Chin do kanadyjskiej polityki jest jednym z najważniejszych tematów w Kanadzie od wielu miesięcy. Dwa raporty w tej sprawie przedstawił w tym roku specjalnie wyznaczony urzędnik, były gubernator generalny Kanady David Johnston. Podkreślał, że nie ma dowodów, iż rząd Kanady celowo ignorował informacje wywiadu, ale potwierdził, że różne państwa próbują wpływać na kanadyjską politykę.





Zamknięto chińskie posterunki





RCMP zamknęła w maju nielegalne chińskie posterunki policyjne w trzech prowincjach, Ontario, Quebeku i Kolumbii Brytyjskiej. Z końcem lutego z urządzeń mobilnych wykorzystywanych w pracy urzędników rządowych została usunięta chińska aplikacja TikTok.





Rząd federalny przygotowuje przepisy umożliwiające stworzenie rejestru „zagranicznych agentów”, którego celem jest przeciwdziałanie wpływaniu na kanadyjska politykę przez obce rządy.