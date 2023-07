Messi już strzela w nowym klubie! Piękny gol na wagę zwycięstwa [WIDEO]

Wymarzony debiut Lionela Messiego w Interze Miami. Argentyńczyk wszedł na boisko w 54. minucie i precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego w doliczonym czasie gry dał zwycięstwo swojemu nowemu klubowi w meczu Leagues Cup przeciwko Cruz Azul.

W dniu spotkania dało się wyczuć aurę niezwykłego wydarzenia. Do Miami zawitał prawdopodobnie najlepszy piłkarz wszechczasów. Kibice głośno skandowali nazwisko Messiego, domagając się wprowadzenia go na boisko – ten bowiem, podobnie jak inna była gwiazda Barcelony, Sergio Busquets, zaczął na ławce rezerwowych.





To był trudny mecz dla Interu. Meksykanie przeważali i stwarzali sobie więcej okazji, nawet po wejściu byłego napastnika Barcelony i PSG. Popełnili jednak kardynalny błąd - sfaulowali Argentyńczyka przed polem karnym w samej końcówce spotkania…





Do piłki podszedł sam poszkodowany i strzelił nie do obrony, ku uciesze miejscowych kibiców, wśród których zasiedli m. in. koszykarz LeBron James, tenisistka Serena Williams, celebrytka Kim Kardashian i rodzina Davida Beckhama.

Messi od samego początku odciska swoje piętno na drużynie. Szorujący po dnie konferencji wschodniej MLS Inter Miami odniósł pierwsze zwycięstwo we wszystkich rozgrywkach od 23 maja. Okazja na następne trzy punkty już w środę – wtedy, również w ramach Leagues Cup, piłkarze prowadzeni przez Gerarda Martino zmierzą się z Atlantą United.