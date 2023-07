Setki milionów dolarów dla Ukrainy. Będzie amunicja i broń

Stany Zjednoczone ogłoszą w najbliższych dniach kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy – informuje agencja Reutera powołując się na wysokich ranga przedstawicieli amerykańskiej administracji. Ma on obejmować przede wszystkim pociski artyleryjskie, systemy obrony powietrznej i pojazdy.





Nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy może zostać ogłoszony już w najbliższy wtorek. Ma on mieć wartość 400 milionów dolarów. W skład pakietu wejdą transportery opancerzone Stryker, sprzęt do usuwania min, amunicja do systemów rakietowych ziemia-powietrze NASAMS, amunicja do systemów rakietowych wysokiej mobilności HIMARS, broń przeciwpancerna TOW i Javelin oraz amunicja do systemów przeciwlotniczych Patriot i Stinger.





W najnowszym pakiecie nie będzie amunicji kasetowej. Sprzęt wojskowy i amunicja będą pochodzić z obecnych zapasów Pentagonu. Planowany pakiet pomocy wojskowej będzie już 43. zatwierdzonym przez prezydenta Joe Bidena od czasu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku. Łączna wartość tej pomocy przekroczyła już 42 miliardy dolarów.





