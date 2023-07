Izrael. Bunt w armii możliwy, w tle reforma sądownictwa

W obliczu bezprecedensowego sprzeciwu ze strony wojska izraelski minister obrony Joaw Galant dąży do opóźnienia głosowania w Knesecie nad przyjęciem kluczowego elementu kontrowersyjnej reformy wymiaru sprawiedliwości – poinformowały izraelskie media.

Joaw Galant poinformował, że „podejmuje działania w celu osiągnięcia szerokiego konsensusu oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa Izrael, przy zachowaniu niezależności IDF (Siły Obronne Izraela) od dyskursu politycznego”.





Szef resortu obrony stara się rozładować kryzys, który pogłębił się w piątek, gdy 1142 rezerwistów izraelskich sił powietrznych, w tym ponad 400 pilotów, wystosowało list, w którym ogłosili, że zawieszą swoją ochotniczą służbę rezerwy w proteście przeciwko rządowym planom reformy systemu sądownictwa. Połowa izraelskich pilotów wojskowych to rezerwiści, a ich absencja jest postrzegana jako zagrożenie dla obronności kraju.









Galant szuka kompromisu





Izraelskie media podkreślają, że piątkowy list – bezprecedensowy pod względem skali i znaczenia dla IDF – wywołał szok w szeregach izraelskiego wojska, które stara się powstrzymać rosnącą liczbę żołnierzy rezerwy rezygnujących ze służby w proteście przeciwko reformie. Przedstawiciele resortu obrony ostrzegli, że zjawisko to może wpłynąć na gotowość bojową kraju.





Aby temu zapobiec, Galant spotkał się z szefami partii koalicyjnych i opozycji by spróbować osiągnąć porozumienie w sprawie przedłużenia letniej sesji Knesetu, która powinna zakończyć się w przyszłym tygodniu. Celem ma być uzyskanie dodatkowego czasu na osiągnięcie kompromisu.





Dziennik „Times of Israel” przypomina, że to właśnie Galant odegrał pod koniec marca kluczową rolę w doprowadzeniu do wstrzymania prac nad kontrowersyjnymi zmianami. Po publicznym apelu o wstrzymaniu prac nad reformą został zwolniony przez premiera Benjamina Netanjahu, co doprowadziło do eskalacji protestów, strajku generalnego i blokady międzynarodowego lotniska Ben Guriona.





