Kursy akcji na Wall Street. Najdłuższa seria zwyżkowa od 2017 r.

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą niewielkich wzrostów głównych indeksów. Dow zyskał minimalnie, ale i tak przedłużył do dziesięciu serię dni z rzędu na plusie. To dla tego indeksu najdłuższa zwyżkowa seria od sierpnia 2017 roku.

Wzrosty podczas piątkowej sesji to w dużej mierze efekt odbicia notowań największych spółek technologicznych po ich największej wyprzedaży od pięciu miesięcy w czwartek.





Jednak rozczarowujące raporty Netflix i Tesla Inc. przerwały w tym tygodniu rekordową passę indeksu technologicznego Nasdaq. Wzbudziły wątpliwości co do trwałości rajdu, który był napędzany przez kilka spółek Big Tech i zainteresowanie tematem sztucznej inteligencji.





Czytaj także: Fortuna za zdjęcie. Cristiano Ronaldo kosi konkurencję





„Rynki akcji zaczęły trawić pierwszą salwę rozczarowujących raportów, co przełożyło się na nagłe przerwanie skądinąd świetnego roku dla akcji” – napisali w nocie stratedzy Mizuho International Plc, Evelyne Gomez-Liechti i Helen Rodriguez.





Oznaki odporności amerykańskiej gospodarki, w tym nieoczekiwany spadek liczby bezrobotnych w czwartek, ożywiły spekulacje, że Rezerwa Federalna (FED) może kontynuować zacieśnianie polityki pieniężnej po posiedzeniu w przyszłym tygodniu.





#wieszwiecej Polub nas