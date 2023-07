Minister Ziobro: Sprawdzamy inne orzeczenia sędzi, która wydała wyrok ws. Mariki M.

Poleciłem kwerendę orzeczeń sądu i pani sędzi, która wydała wyrok ws. Mariki M. Zobaczymy, jak twardą rękę miała do prawdziwych bandytów, to będzie ciekawe. Pokażemy to publicznie – powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla portalu niezalezna.pl.

– Nie popieram jakiejkolwiek agresji w życiu publicznym. Każde zachowanie, które wyczerpuje znamiona wykroczenia, czy przestępstwa, powinno być karane. Jednak nie zgadzam się na działanie w myśl zasady „dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie”. Wobec pani Mariki zastosowano właśnie taką logikę – iście totalitarną, znaną z komuny – powiedział Zbigniew Ziobro w wywiadzie opublikowanym przez portal niezalezna.pl.





Czytaj także: Czternasta emerytura już na stałe. Maląg: Dotrzymaliśmy słowa [WIDEO]





W wywiadzie szef MS odnosi się m.in. do sprawy Mariki M., która została skazana przez sąd na trzy lata więzienia za usiłowanie rozboju. – Oczywiście, pani Marika zachowała się niewłaściwie. W dniu, w którym odbywała się w Poznaniu manifestacja LGBT, udała się tam, aby zamanifestować swój sprzeciw. I to było w porządku. Sam jestem przeciwny tego rodzaju publicznemu obnoszeniu się ze swoją seksualnością. Natomiast ona poszła krok dalej. Wraz z młodszym kolegą zdecydowali się zniszczyć torbę w kolorach tęczy, będącą symbolem LGBT – powiedział Ziobro.









Nadzwyczanja kasta udaje sędziów





Jak jednak minister zastrzegł w tym wywiadzie, „sama pokrzywdzona oraz jej koleżanka przyznają, że pani Mariki nie interesowała torba pod względem materialnym ani jej zawartość. Chodziło o symbol, który chciała zniszczyć”. – Więc cel był jasny. Dopuściła się nagannego zachowania, ale nie była to agresja bezpośrednio na osobie. Nie doszło do pobicia, czy np. przewrócenia tej pani, ani ostatecznie do wyrwania torby – zaznaczył minister sprawiedliwości.





Czytaj także: Ogromna popularność „Resetu”. Polityk PSL: Teraz będę oglądał już [WIDEO]





Zdaniem Ziobry, „mamy do czynienia z nadzwyczajną kastą – ludźmi, którzy udają sędziów”. – Stosują prawo wedle wspomnianej zasady stalinowca Andrieja Wyszyńskiego: dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Nie stosują prawa, tylko własne poglądy polityczne. Władzę nadaną im przez państwo wykorzystują do dawania upustu swoim politycznym emocjom. Z tego powodu skrzywdzili dwoje młodych ludzi: 21-letnią panią Marikę, a także jej 17-letniego kolegę – wskazał.





– Na tym polega moje uprawnienie jako Prokuratora Generalnego, że mogę – mimo wyroku sądowego – w pewnych sytuacjach wypuścić osobę na wolność. Ale do czasu decyzji Pana Prezydenta, który może skorzystać z prawa łaski. Ufam, że ten przypadek to uzasadnia i tak się stanie. Poleciłem również kwerendę orzeczeń sądu i pani sędzi, która wydała wyrok. Zobaczymy jak twardą rękę miała do prawdziwych bandytów. To będzie ciekawe. Pokażemy to publicznie – zapowiedział szef MS.





#wieszwiecej Polub nas