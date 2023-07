Min. Moskwa: Elektrownia jądrowa to największa nasza inwestycja w energetyce

Nigdy nie mieliśmy tak dużej inwestycji w energetyce. Skala tej inwestycji jest nieporównywalna do jakiejkolwiek innej, którą dotychczas prowadziliśmy – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w TVP Info, odnosząc się do budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Uruchomienie elektrowni jądrowej może obniżyć ceny energii w Polsce.

Jak stwierdziła Anna Moskwa, „gwarancją bezpieczeństwa energetycznego w Europie jest i będzie atom”. Zauważyła, iż ceny energii w Finlandii spadły po otwarciu elektrowni jądrowej. Odnosząc się do planowanej elektrowni jądrowej w Polsce oceniła, iż „nigdy nie mieliśmy tak dużej inwestycji w energetyce”.





– Skala tej inwestycji i też potem termin, trwałość tej inwestycji są nieporównywalne do jakiejkolwiek innej, którą dotychczas prowadziliśmy – podkreśliła minister klimatu. Wyraziła również nadzieję, że we wrześniu zostanie podpisana umowa ostateczna z wykonawcą.





Minister odniosła się również do cen energii w Polsce. Powołując się na dane Eurostatu zauważyła, iż w 2022 r. koszt utrzymania mieszkania w Polsce był jednym z najniższych w Unii Europejskiej. – W Polsce koszt utrzymania mieszkania, nie tylko energia, ale i woda i gaz i energią jest jednym z najniższych całej Unii Europejskiej. Jedynie w Bułgarii jest minimalnie taniej – stwierdziła Moskwa.









Start budowy w 2026 roku





– Jednocześnie portal energetyka24 zrobił taką analizę, też na podstawie danych Eurostatu. Na 28 kwartałów, kiedy rządził PiS, w 28 kwartałach ta cena w Polsce była najniższa. I mówimy o tej cenie dla odbiorcy. To co nas interesuje, to co widzimy na rachunku, jaka jest cena końcowa dla odbiorcy – dodała minister Moskwa.





W grudniu 2021 r. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wskazała nadmorską lokalizację Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo jako preferowaną. Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1–1,6 GW. Kolejne bloki mają być wdrażane co dwa–trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GW.





