Wystartował nowy sezon Ekstraklasy. Legia rozbiła ŁKS. Czeski bohater stolicy

Inauguracja piłkarskiej ekstraklasy nie przyniosła niespodzianek. Legia pokonała w Warszawie beniaminka ŁKS Łódź 3:0 po trzech golach Tomasa Pekharta, a Pogoń Szczecin wygrała na wyjeździe z Wartą Poznań 1:0. Broniący tytułu Raków Częstochowa podejmie w sobotę Jagiellonię Białystok.

Legioniści, aktualni wicemistrzowie Polski, byli zdecydowanymi faworytami rywalizacji z beniaminkiem z Łodzi. Bohaterem spotkania się okazał się 34-letni Tomas Pekhart. Czeski napastnik pokonał bramkarza rywali w 25., 56. i 68. minucie. Zwycięstwo Legii mogło być jeszcze wyższe, ale w pierwszej połowie rzutu karnego nie wykorzystał Josue. Strzał Portugalczyka obronił Aleksander Bobek.





– Przez cały mecz to my dominowaliśmy i wykorzystaliśmy swoje okazje. Wydawało się, że zdobycie bramki to kwestia czasu. Jestem bardzo szczęśliwy z trzech bramek zdobytych przez Tomasa Pekharta. Ten piłkarz mocno pracował w okresie przygotowawczym. Słyszałem, że pierwszy strzelony gol był 4000. Legii w ekstraklasie. To dodatkowa nagroda dla Tomasa – powiedział Kosta Runjaic, trener Legii.









Raków Częstochowa, który w minionym sezonie po raz pierwszy w historii wywalczył mistrzostwo Polski, podejmie w sobotę o 17.30 Jagiellonię Białystok.





