Sprawa pani Joanny. „Naczelny hejter Tusk prowadzi negatywną kampanię” [WIDEO]

Doszło do sytuacji, że na osoby, które pomagają, na kobiety, lekarki, policjantki, wylewa się hejt. To może spowodować, że w przyszłości ktoś się zawaha, nie zadzwoni, bo będzie obawiać się hejtu – powiedziała w programie „Gość Wiadomości” minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, odnosząc się do sprawy pani Joanny i kampanii prowadzonej przez Donalda Tuska oraz niektóre media z TVN na czele.

Minister oceniła, że „mamy do czynienia z przedmiotowym traktowaniem kobiet, by wywoływać negatywne emocje, dzielić Polaków, by dorwać się do władzy”. – Lekarzom, policjantom, którzy walczą o życie i zdrowie drugiego człowieka, należą się wielkie podziękowania – podkreśliła Maląg.





– Kiedy wchodzi w grę walka o życie, zdrowie, są konkretne procedury. Policja, pogotowie są od ratowania życia, udzielania pomocy. Wielkie podziękowania i szacunek dla pani doktor, która w przypadku pani Joanny podjęła interwencję – dodała.





Szefowa resortu rodziny oceniła, że „po stronie opozycji widzimy tylko cynizm i budowanie negatywnej, zakłamanej narracji”. – Politycy Platformy Obywatelskiej kłamią, aby zdobyć władzę – podkreśliła.

– Kobiety muszą być szanowane. Nie można wykorzystywać dramatu kobiety do gry politycznej. Lekarz, która zgłosiła tę sytuację, zasługuje na ogromny szacunek. Niestety to, co robi Donald Tusk, to jest przemyślana, negatywna kampania – przekonywała Maląg, nazywając lidera PO „naczelnym hejterem Polski”.





We wtorek „Fakty” TVN opublikowały materiał o działaniach policjantów w jednym z krakowskich szpitali wobec kobiety, która trafiła na tamtejszy SOR po zażyciu tabletki poronnej; jak zapewniała – kupiła ją sama w internecie.

Policja prostuje kłamstwa TVN





Według policji w sprawie istniało podejrzenie popełnienia przestępstwa w postaci udzielania kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży poprzez środki pochodzące z nielegalnego źródła. Komenda Główna Policji przekazała, że „interwencja policji nastąpiła po zawiadomieniu służb przez lekarza psychiatrę o możliwej próbie samobójczej jego pacjentki i przyjęciu przez nią substancji niewiadomego pochodzenia”.





Komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wyraził w czwartek szczere ubolewanie wobec niezwykle trudnej sytuacji życiowej, w jakiej znalazła się pani Joanna, ale zaznaczył, że ta sytuacja nie była winą policji. Za zgodą prokuratora ujawnił dwa nagrania ze sprawy.





Na briefingu zaprezentowano zanonimizowane i pozbawione informacji stanowiących tajemnicę lekarską nagrania z rozmów lekarki z numerem 112 i jej rozmowy z oficerem dyżurnym krakowskiej komendy miejskiej policji. Z nagrania wynika, że lekarka zawiadomiła operatora numeru 112 o sytuacji, w której dziewczyna chce targnąć się na swoje życie, ponieważ usunęła ciążę.



KGP przekazała, że interwencja funkcjonariuszy nastąpiła po zawiadomieniu służb przez lekarza psychiatrę o możliwej próbie samobójczej jego pacjentki i przyjęciu przez nią substancji niewiadomego pochodzenia. Według policji w sprawie istniało podejrzenie popełnienia przestępstwa w postaci udzielania kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży poprzez środki pochodzące z nielegalnego źródła.





W czwartek generał zaznaczył, że kobieta ani przez moment nie była osobą zatrzymaną; nie użyto też wobec niej też żadnych środków przymusu bezpośredniego. Szef policji ocenił, że policjanci od momentu podjęcia interwencji ponosili odpowiedzialność za zdrowie i życie kobiety.





Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował w piątek w Polsat News, że – w związku z różnymi otrzymywanymi zawiadomieniami w sprawie pani Joanny – prokuratura bada sprawę.