„To jest prawdziwy cel Rosji”. Zdecydowane oświadczenie Szczerskiego ws. ukraińskiego zboża

Celem Rosji jest wywindowanie cen podstawowych towarów, by mogła eksportować je własnymi kanałami – stwierdził ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski w ramach debaty Rady Bezpieczeństwa na temat wycofania się Rosji z Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej. Działania Rosji potępili przedstawiciele ONZ, którzy ostrzegli, że ich wynikiem będzie śmierć głodowa wielu ludzi.

Mamy informacje wskazujących na to, że Rosja zaminowała podejścia do ukraińskich portów na Morzu Czarnym – poinformował Biały Dom. „Uważamy, że to...