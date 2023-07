Dwie planety na jednej orbicie? „Rodzi nowe pytania”

Astronomowie wykryli chmurę szczątków, które mogą współdzielić tę samą orbitę, co egzoplaneta. Badacze sądzą, że może być to etap formowania się nowej planety – informuje TVP Nauka.

Międzynarodowy zespół naukowców wykorzystał obserwatorium ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), w którym Europejska Agencja Kosmiczna (ESO) jest partnerem, do odnalezienia potencjalnej planety trojańskiej w systemie PDS 70. Wiadomo było, że młoda gwiazda posiada dwie planety typu jowiszowego, PDS 70b i PDS 70c – informuje TVP Nauka.





Analizując archiwalne obserwacje ALMA, zespół astronomów dostrzegł chmurę szczątków na orbicie PDS 70b. Oceniono, że może być to formująca się planeta lub też obiekt, który uległ rozerwaniu.





Planetoidy trojańskie





Planetoidy trojańskie znajdują się w tak zwanych strefach Lagrange’a, czyli dwóch rozciągniętych obszarach na orbicie planety, w których połączone przyciąganie grawitacyjne gwiazdy i planety może uwięzić materię. Badając oba te obszary orbity PDS 70b, astronomowie wykryli słaby sygnał od jednego z nich. Może oznaczać, że znajduje się tam chmura szczątków o masie prawie do dwóch razy większej niż masa Księżyca.





– Nasze badania są pierwszym krokiem w poszukiwaniach współorbitalnych planet we wczesnym etapie ich formowania się – tłumaczy Nuria Huélamo, badaczka z Centre for Astrobiology. – Rodzi to nowe pytania na temat powstawania trojańczyków, w jaki sposób ewoluują i jak często występują w różnych systemach planetarnych – dodaje Itziar De Gregorio-Monsalvo, kierująca ESO Office for Science w Chile.









Teraz zespół będzie potrzebował poczekać do okresu po 2026 roku, gdy będzie można wykorzystać ALMA do sprawdzenia, czy zarówno PDS 70b, jak i jej siostrzany obłok szczątków w istotny sposób przemieściły się wspólnie wokół gwiazdy. Pozwoli to potwierdzić lub odrzucić tezę.





Planetoidy trojańskie to skaliste ciała o takiej samej orbicie jak planeta, są powszechne w Układzie Słonecznym. Najbardziej znanym przykładem są planetoidy trojańskie Jowisza – jest to ponad 12 tysięcy skalistych ciał na tej samej orbicie wokół Słońca, co gazowy olbrzym. Wkrótce zostaną one zbadane przez sondę NASA Lucy.

