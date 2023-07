Polityczna gra opozycji tragedią kobiety. Co na ten temat myślą Polacy? [SONDA]

Ta tragedia w ogóle nie powinna być nagłaśniana. Polityka w ogóle jest tam niepotrzebna – tak zapytani przez nas mieszkańcy wielu polskich miast mówią o postawie polityków opozycji wobec tragedii pani Joanny.

O próbie zbicia politycznego kapitału na tragedii pani Joanny przez Donalda Tuska i innych polityków opozycji piszemy TUTAJ.





Reporterzy TVP Info zapytali Polaków, czy ich zdaniem sytuacja pani Joanny jest wykorzystywana do celów politycznych.





– Ta tragedia w ogóle nie powinna być nagłaśniana. Polityka w ogóle jest tam niepotrzebna – powiedziała jedna z pytanych kobiet.





Czy politycy opozycji wykorzystują sytuację pani Joanny do politycznych celów?





Wtórowała jej kolejna nasza rozmówczyni. – Politycy powinni się losem emerytów, a nie tą biedną kobietą – stwierdziła.





– Sytuacje rodzinne czy związane ze zdrowiem psychicznym to nie jest temat do robienia polityki. Żaden polityk nie powinien tego wykorzystywać do celów politycznych – to kolejna opinia napotkanej przez reportera TVP Info kobiety.





W podobnym tonie brzmiała kolejna opinia. – Sytuacja pani Joanny nie ma nic wspólnego z polityką – wyraźnie podkreśliła.





