Dyrektor CIA: Rosja szykuje operację „fałszywą flagą”

Rosja może przeprowadzić operację pod tak zwaną fałszywą flagą, atakując statek na Morzu Czarnym – ocenił dyrektor CIA William Burns podczas konferencji Aspen Security Forum w Kolorado.

– Widzimy bardzo niepokojące oznaki, że Rosjanie rozważają operacje pod „fałszywą flagą”, na co również zwracaliśmy uwagę w okresie poprzedzającym wojnę. Innymi słowy rozważają sposoby, w jakie mogą zaatakować obiekty żeglugi na Morzu Czarnym, a następnie obwiniać za to Ukraińców – powiedział szef amerykańskiego wywiadu cytowany przez CNN.





Biełsat wskazuje, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych też podała, iż ​​według danych wywiadu Rosja umieściła dodatkowe miny morskie w pobliżu ukraińskich portów. Biały Dom uważa, że ​​jest to część skoordynowanych rosyjskich wysiłków mających na celu usprawiedliwienie ewentualnych ataków na statki cywilne na Morzu Czarnym i obwinienie za nie Ukrainy.





Rosja wyszła z umowy zbożowej





Po wyjściu z tak zwanej umowy zbożowej Rosja zapowiedziała 20 lipca, że wszystkie statki, które wpłyną do ukraińskich portów, będą uważane za potencjalne transporty ładunków wojskowych. W odpowiedzi ministerstwo obrony Ukrainy oświadczyło, że od 21 lipca wszystkie statki zmierzające do portów Federacji Rosyjskiej i portów ukraińskich na terytoriach okupowanych mogą być przez Ukrainę również uznawane za przewożące ładunek wojskowy.





Burns odniósł się także do niedawnego buntu Grupy Wagnera. – To, co widzieliśmy, to rosyjskie służby bezpieczeństwa, rosyjskie wojsko, rosyjskich decydentów dryfujących przez te 36 godzin. Pytanie brzmiało: „czy car jest nagi?”, albo przynajmniej „dlaczego tak długo zajmuje mu ubranie się?” – komentował dyrektor CIA.

#wieszwiecej Polub nas