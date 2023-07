Pobite i zgwałcone kobiety przegnane przez tłum. „Indie okryte hańbą”

Film nakręcony na początku etnicznych zamieszek w graniczącym z Birmą indyjskim stanie Manipur, na którym tłum przegania nagie, pobite kobiety, wywołał burzę polityczną w Indiach. Wymusił reakcję premiera Narendry Modiego, który oświadczył, że „Indie zostały okryte hańbą” – poinformowała BBC.

Nagranie pochodzące ze staniu Manipur, gdzie od dwóch miesięcy trwają starcia między etniczną większością Meitei a plemienną mniejszością Kuki, wypłynęło do mediów społecznościowych dopiero w środę, choć zostało zarejestrowane w początkach maja. Na filmie widać dwie nagie kobiety ciągnięte i obmacywane przez tłum mężczyzn, którzy następnie wypychają je na pole.





Forum Przywódców Plemiennych wydało oświadczenie, w którym potwierdza, że film przedstawia prześladowanie kobiet ze społeczności Kuki, które zostały zbiorowo zgwałcone po tym, jak tłum spalił wieś.





Starcia Meitei z Kuki





Do starć pomiędzy Meitei a Kuki dochodzi od początków maja w rezultacie decyzji rządu, który postanowił dopuścić większościową grupę Meitei do programu, którym objęte są najbardziej upośledzone społeczno-ekonomicznie grupy w Indiach, a który ułatwia ich członkom dostęp do edukacji czy miejsc pracy. W starciach zginęło już 130 osób.

Premier Narendra Modi, który do tej pory konsekwentnie nie wypowiadał się na temat konfliktu i zamieszek, oświadczył, że „to, co stało się z córkami Manipuru, nigdy nie zostanie wybaczone”. Zapewnił, że prawo „będzie działać z całą surowością”.





Policja twierdzi, że wszczęła postępowanie w sprawie zbiorowego gwałtu i aresztowała widocznego na filmie mężczyznę. Zapowiedziała też, że wkrótce zatrzymane zostaną kolejne osoby.





Rząd federalny zwrócił się do wszystkich firm zajmujących się mediami społecznościowymi o usunięcie wideo ze swoich platform.