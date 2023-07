Nie żyje legenda muzyki rozrywkowej Tony Bennett [WIDEO]

W wieku 96 lat w Nowym Jorku zmarł amerykański wokalista, autor piosenki „I left my heart in San Francisco”, Tony Bennett – poinformowała Sylvia Weiner, współpracowniczka artysty.

Nie podano konkretnej przyczyny śmierci. W 2016 roku u Bennetta zdiagnozowano chorobę Alzheimera.





Wokalista wydał ponad 70 albumów, które przyniosły mu liczne Nagrody Grammy. Zdobył 19 nagród Grammy, z czego 17 po ukończeniu 60. roku życia. Popularność osiągnął w połowie lat 50. ubiegłego wieku. W 1950 roku podpisał kontrakt z wytwórnią płytową Columbia i nagrał „Because of you” – swój pierwszy wielki przebój.





„Nie tylko przetrwał rozkwit muzyki rockowej, ale przeżył go tak długo i tak dobrze, że zyskał nowych fanów i współpracowników, spośród których niektórzy byli na tyle młodzi, że mogliby być jego wnukami” - pisze agencja Associated Press.









W 2014 roku w wieku 88 lat Bennett pobił rekord jako najstarszy żyjący wykonawca, którego album „Cheek to cheek”", projekt muzyczny stworzony wspólnie z amerykańską piosenkarką Lady Gagą, zajął pierwsze miejsce na liście tygodnika „Billboard”.





Trzy lata wcześniej trafił na szczyty list przebojów utworem „Duets II” z udziałem takich współczesnych gwiazd, jak Lady Gaga i Amy Winehouse, dla której było to ostatnie studyjne nagranie. Relacje Tony'ego Bennetta z Amy Winehouse zostały przedstawione w nominowanym do Oscara filmie dokumentalnym „Amy”, w którym artysta cierpliwie dopingował niepewną siebie młodą piosenkarkę, wykonując utwór „Body and Soul”.

